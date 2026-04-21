मंडी में आधी रात दर्दनाक हादसा: 700 फीट गहरी खाई में गिरी कार, दो युवकों की मौत

Car Accident: हिमाचल के मंडी में आधी रात को बड़ा सड़क हादसा हुआ, जहां कार 700 फीट गहरी खाई में गिर गई. हादसे में दो युवकों की मौत हो गई, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की.
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Mandi Accident/नितेश सैनी: हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में देर रात एक भीषण सड़क हादसे में दो युवकों की मौत हो गई. यह दुर्घटना करसोग-शिमला मार्ग पर कलगार के पास करीब आधी रात को हुई, जिससे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई.
जानकारी के अनुसार, करसोग क्षेत्र के रहने वाले दो युवक ततापानी से अपने घर लौट रहे थे. इसी दौरान उनकी अल्टो कार अचानक अनियंत्रित हो गई और करीब 700 फीट गहरी खाई में जा गिरी. हादसा इतना भयावह था कि कार के पूरी तरह परखच्चे उड़ गए.
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद दोनों शवों को खाई से बाहर निकाला गया.
मृतकों की पहचान सुनील कुमार (25), निवासी गांव सौथल माहूनाग और पवन कुमार, निवासी गांव केथु माहूनाग के रूप में हुई है.
डीएसपी करसोग चांद किशोर ने हादसे की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच जारी है.
प्राथमिक जांच में वाहन के अनियंत्रित होने को हादसे की वजह माना जा रहा है, हालांकि पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है.