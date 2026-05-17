नगर निगम मंडी चुनाव 2026 के लिए मतदान आज, सुबह से केंद्रों पर उमड़ी मतदाताओं की भीड़

Himachal MC Election 2026: मंडी नगर निगम चुनाव-2026 के तहत रविवार सुबह 7 बजे से मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई. मतदान के शुरुआती घंटों में ही लोगों में भारी उत्साह देखने को मिला. बढ़ती गर्मी को देखते हुए बड़ी संख्या में मतदाता सुबह-सुबह ही मतदान केंद्रों पर पहुंच गए और अपने मताधिकार का प्रयोग किया.

प्रशासन की ओर से सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा और सुविधाओं के विशेष इंतजाम किए गए हैं. मतदान प्रक्रिया दोपहर 3 बजे तक जारी रहेगी.

14 वार्डों में 42 उम्मीदवार मैदान में

नगर निगम मंडी के 14 वार्डों में पार्षद पद के लिए कुल 42 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं. रिटर्निंग अधिकारी एवं उपायुक्त अपूर्व देवगन ने बताया कि चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह तैयार है.

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उन्होंने बताया कि नगर निगम क्षेत्र में कुल 31,263 मतदाता पंजीकृत हैं, जिनमें 15,368 पुरुष और 15,895 महिला मतदाता शामिल हैं.

हालांकि वार्ड नंबर-14 बेहना में सभी उम्मीदवारों द्वारा नामांकन वापस लेने के कारण वहां चुनाव नहीं कराया जा रहा. इस वार्ड में 2,019 मतदाता हैं. ऐसे में इस बार 14 वार्डों के लिए कुल 29,244 मतदाता मतदान करेंगे.

खलियार वार्ड में सबसे ज्यादा मतदाता

प्रशासन के अनुसार वार्ड नंबर-1 खलियार में सबसे अधिक 2,892 मतदाता हैं, जबकि वार्ड नंबर-8 पैलेस कॉलोनी-1 में सबसे कम 1,327 मतदाता दर्ज किए गए हैं.

36 मतदान केंद्र बनाए गए

चुनाव प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए नगर निगम क्षेत्र में कुल 36 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं. चुनाव ड्यूटी के लिए 413 अधिकारियों और कर्मचारियों को तैनात किया गया है.

सभी मतदान केंद्रों पर पेयजल, बैठने की व्यवस्था और अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं. वहीं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन को भी आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं.

मतदाताओं से अधिक मतदान की अपील

उपायुक्त अपूर्व देवगन ने बताया कि मतदान दलों को पहले ही प्रशिक्षण दिया जा चुका है और EVM समेत सभी चुनाव सामग्री समय पर मतदान केंद्रों तक पहुंचा दी गई है.

उन्होंने मतदाताओं से लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए अधिक से अधिक संख्या में मतदान करने की अपील की.