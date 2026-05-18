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दोहरे सुरक्षा घेरे में रखी गईं नगर निगम मंडी की EVM, 31 मई को होगी मतगणना

मंडी नगर निगम चुनाव की EVM मशीनें वल्लभ कॉलेज के स्ट्रांग रूम में कड़ी सुरक्षा के बीच रखी गई हैं. 24 घंटे CCTV निगरानी हो रही है और 31 मई को मतगणना होगी. प्रत्याशी भी लाइव फुटेज देख सकेंगे.

Written By  Raj Rani|Last Updated: May 18, 2026, 04:04 PM IST

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दोहरे सुरक्षा घेरे में रखी गईं नगर निगम मंडी की EVM, 31 मई को होगी मतगणना

Mandi News: नगर निगम मंडी चुनाव के लिए इस्तेमाल की गई ईवीएम मशीनों को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच स्ट्रांग रूम में रखा गया है. अब 31 मई को होने वाली मतगणना के साथ 42 प्रत्याशियों के राजनीतिक भविष्य का फैसला सामने आएगा.

छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध मंडी शहर में हुए नगर निगम चुनाव में इस बार करीब 69 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया. मतदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद सभी ईवीएम मशीनों को वल्लभ कॉलेज मंडी में बनाए गए स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखा गया है.

24 घंटे पुलिस निगरानी में स्ट्रांग रूम
प्रशासन के अनुसार स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के लिए दोहरी सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है. अंदर रिजर्व पुलिस बल तैनात किया गया है, जबकि बाहरी सुरक्षा की जिम्मेदारी जिला पुलिस के जवान संभाल रहे हैं.

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Apoorv Devgan ने बताया कि नगर निगम चुनाव में इस्तेमाल हुई सभी ईवीएम मशीनों को कड़ी निगरानी में रखा गया है. साथ ही जिन शहरी निकायों में मतगणना पूरी हो चुकी है, वहां की ईवीएम मशीनों को भी सुरक्षा के साथ मंडी लाकर स्ट्रांग रूम में रखा जा रहा है.

हर अधिकारी की हो रही एंट्री
Abhimanyu Verma ने जानकारी दी कि चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार स्ट्रांग रूम के आसपास हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है.

उन्होंने बताया कि स्ट्रांग रूम में आने-जाने वाले प्रत्येक अधिकृत अधिकारी का पंजीकरण किया जा रहा है और जहां ईवीएम रखी गई हैं, वहां किसी भी अनधिकृत व्यक्ति को जाने की अनुमति नहीं है.

प्रत्याशी भी देख सकते हैं लाइव फुटेज
सुरक्षा व्यवस्था को पारदर्शी बनाए रखने के लिए स्ट्रांग रूम परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं. इन कैमरों की लाइव फुटेज लगातार मॉनिटर की जा रही है. प्रशासन का कहना है कि यदि कोई प्रत्याशी चाहे तो वह सीसीटीवी के जरिए ईवीएम की लाइव निगरानी देख सकता है.

अब सभी की निगाहें 31 मई को होने वाली मतगणना पर टिकी हैं, जब नगर निगम मंडी के चुनावी परिणाम सामने आएंगे.

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