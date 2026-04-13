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सरकाघाट 19 वर्षीय छात्रा मर्डर केस में बड़ा ट्विस्ट! ग्रामीणों ने जंगल से पकड़ा संदिग्ध, हथियार बरामद

मंडी के सरकाघाट में 19 वर्षीय छात्रा हत्या मामले में बड़ा खुलासा. ग्रामीणों ने संदिग्ध युवक को पकड़कर पुलिस को सौंपा, उसके पास से दराट बरामद. पुलिस गहन पूछताछ में जुटी.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Apr 13, 2026, 03:11 PM IST

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सरकाघाट 19 वर्षीय छात्रा मर्डर केस में बड़ा ट्विस्ट! ग्रामीणों ने जंगल से पकड़ा संदिग्ध, हथियार बरामद

Mandi Murder: हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के सरकाघाट क्षेत्र में 19 वर्षीय छात्रा की निर्मम हत्या के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है. वारदात के बाद इलाके में फैले गुस्से और दहशत के बीच ग्रामीणों ने एक संदिग्ध युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है.

घटनास्थल से 2 किमी दूर पकड़ा गया संदिग्ध
जानकारी के अनुसार युवक घटना स्थल से करीब दो किलोमीटर दूर एक गांव में संदिग्ध हालत में घूमता हुआ मिला. ग्रामीणों को उस पर शक हुआ, जिसके बाद उन्होंने उसे पकड़ लिया और पुलिस को सूचना दी.

तलाशी में दराट बरामद
ग्रामीणों द्वारा पकड़े गए युवक की तलाशी लेने पर उसके पास से एक दराट (तेजधार हथियार) बरामद हुआ है. आशंका जताई जा रही है कि इसी हथियार का इस्तेमाल वारदात में किया गया हो सकता है.

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पुलिस कर रही गहन पूछताछ
सूचना मिलते ही सरकाघाट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को हिरासत में ले लिया. फिलहाल पुलिस उससे कड़ी पूछताछ कर रही है और यह जानने की कोशिश की जा रही है कि क्या वही इस हत्या का मुख्य आरोपी है या इस मामले में और लोग भी शामिल हैं.

पहले दिनदहाड़े हुई थी सनसनीखेज हत्या
बता दें कि सोमवार सुबह गोपालपुर क्षेत्र के नौण गांव के पास कॉलेज जा रही 19 वर्षीय छात्रा की बीच सड़क गला काटकर हत्या कर दी गई थी. इस जघन्य वारदात ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया था.

हर एंगल से जांच, सुरक्षा बढ़ाई गई
पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच तेज कर दी है. फॉरेंसिक टीम द्वारा साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं, वहीं आसपास के क्षेत्रों में भी संदिग्ध गतिविधियों की जांच की जा रही है. घटना के बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है.

SP का बयान
एसपी मंडी विनोद कुमार ने बताया कि पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है और पकड़े गए युवक से पूछताछ जारी है. उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा.

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