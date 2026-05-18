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मंडी में भाजपा को बड़ा झटका! जयराम ठाकुर के गढ़ नेरचौक में कांग्रेस का कब्जा, सुंदरनगर में BJP ने बचाई इज्जत

Himachal Nikay Chunav 2026: मंडी शहरी निकाय चुनाव में बदले राजनीतिक समीकरण. नेरचौक में कांग्रेस का दबदबा, सुंदरनगर में भाजपा की मजबूत वापसी. जयराम ठाकुर के गृह जिला में 48 वार्डों के नतीजों ने बढ़ाई सियासी हलचल.

Written By  Raj Rani|Last Updated: May 18, 2026, 12:11 PM IST

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मंडी में भाजपा को बड़ा झटका! जयराम ठाकुर के गढ़ नेरचौक में कांग्रेस का कब्जा, सुंदरनगर में BJP ने बचाई इज्जत

Mandi Nikay Chunav: हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला में हुए शहरी निकाय चुनावों ने इस बार राजनीतिक तस्वीर बदलने के संकेत दिए हैं. लंबे समय से भाजपा का मजबूत गढ़ माने जाने वाले इस जिले में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों के बेहतर प्रदर्शन ने सियासी हलकों में नई चर्चा छेड़ दी है. खासकर नेता प्रतिपक्ष Jai Ram Thakur के गृह जिला में आए इन परिणामों को काफी अहम माना जा रहा है.

सबसे ज्यादा चर्चा नगर परिषद नेरचौक के नतीजों की हो रही है, जहां कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों ने एकतरफा जीत दर्ज कर भाजपा को बड़ा झटका दिया. वहीं सुंदरनगर में भाजपा ने शानदार प्रदर्शन कर अपनी पकड़ बरकरार रखी.

जिले के छह शहरी निकायों के कुल 48 वार्डों में कांग्रेस समर्थित 23 उम्मीदवारों ने जीत हासिल की, जबकि भाजपा समर्थित 19 प्रत्याशी ही जीत सके. इसके अलावा 6 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार विजयी रहे. इन परिणामों को आगामी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनावों के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

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नेरचौक में भाजपा को बड़ा झटका
नगर परिषद नेरचौक में कांग्रेस समर्थित 8 उम्मीदवारों ने जीत दर्ज कर भाजपा का लगभग सफाया कर दिया. भाजपा समर्थित केवल एक उम्मीदवार जीत सका और उसकी जीत का अंतर भी बेहद कम रहा.

यह परिणाम इसलिए भी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं क्योंकि नेरचौक क्षेत्र भाजपा विधायक इंद्र सिंह गांधी का प्रभाव क्षेत्र माना जाता है. चुनाव नतीजों के बाद भाजपा संगठन के भीतर हार के कारणों को लेकर मंथन शुरू हो गया है.

करसोग और रिवालसर में कांग्रेस मजबूत
नगर पंचायत करसोग में कांग्रेस समर्थित 4 उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की, जबकि भाजपा को सिर्फ एक सीट मिली. वहीं रिवालसर में कांग्रेस समर्थित 5 प्रत्याशी विजयी रहे और भाजपा केवल 2 सीटों तक सिमट गई.

सुंदरनगर में भाजपा की मजबूत वापसी
नगर परिषद सुंदरनगर भाजपा के लिए राहत लेकर आया. यहां भाजपा समर्थित 9 उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस को केवल 2 सीटें मिलीं. दो वार्डों में निर्दलीय उम्मीदवारों की जीत ने आगे के समीकरण दिलचस्प बना दिए हैं.

जोगिंद्रनगर में भाजपा समर्थित 3 उम्मीदवार विजयी रहे, जबकि कांग्रेस केवल एक सीट जीत सकी. वहीं सरकाघाट में मुकाबला बराबरी का रहा और भाजपा व कांग्रेस समर्थित 3-3 प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की.

अब अध्यक्ष-उपाध्यक्ष चुनाव पर नजर
निकाय चुनाव परिणाम आने के बाद अब सभी की नजर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पदों के चुनाव पर टिक गई है. कई जगहों पर निर्दलीय पार्षद सत्ता गठन में अहम भूमिका निभा सकते हैं.

वहीं प्रदेश में नगर निगम चुनावों के परिणाम 31 मई को घोषित किए जाएंगे, जिन पर पूरे हिमाचल की राजनीतिक नजरें टिकी हुई हैं.

निकायवार चुनाव परिणाम
नगर पंचायत करसोग
भाजपा – 1
कांग्रेस – 4
अन्य – 1

नगर पंचायत रिवालसर
भाजपा – 2
कांग्रेस – 5

नगर परिषद जोगिंद्रनगर
भाजपा – 3
कांग्रेस – 1
अन्य – 2

नगर परिषद नेरचौक
भाजपा – 1
कांग्रेस – 8

नगर परिषद सरकाघाट
भाजपा – 3
कांग्रेस – 3
अन्य – 1

नगर परिषद सुंदरनगर
भाजपा – 9
कांग्रेस – 2
अन्य – 2

कुल परिणाम (48 वार्ड)
भाजपा – 19
कांग्रेस – 23
अन्य – 6

इन नतीजों ने साफ कर दिया है कि मंडी जिले में इस बार मतदाताओं ने मिश्रित जनादेश दिया है. आने वाले दिनों में अध्यक्ष-उपाध्यक्ष चुनाव और नगर निगम परिणाम प्रदेश की राजनीति को नई दिशा दे सकते हैं.

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