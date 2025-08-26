ਮਾਰੂਤੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਮਾਰੂਤੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

Maruti E Vitara: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਦੇ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਵਿਖੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ 'ਮਾਰੂਤੀ ਈ ਵਿਟਾਰਾ' ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲਾਈਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Aug 26, 2025, 01:33 PM IST

ਮਾਰੂਤੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

Maruti E Vitara: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਮਾਰੂਤੀ ਈ ਵਿਟਾਰਾ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਹੰਸਲਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਪਲਾਂਟ ਵਿਖੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੈਟਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਦੀ ਇਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਐਸਯੂਵੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਦੇ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਵਿਖੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ 'ਮਾਰੂਤੀ ਈ ਵਿਟਾਰਾ' ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲਾਈਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਐਸਯੂਵੀ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਤੋਸ਼ੀਬਾ, ਡੇਨਸੋ ਅਤੇ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਉੱਦਮ, ਟੀਡੀਐਸ ਲਿਥੀਅਮ-ਆਇਨ ਬੈਟਰੀ ਪਲਾਂਟ ਵਿਖੇ ਬੈਟਰੀ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੈਟਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਟਰੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਹੰਸਲਪੁਰ ਪਲਾਂਟ ਕਿੰਨਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹੰਸਲਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਮੋਟਰ ਗੁਜਰਾਤ (SMG) ਪਲਾਂਟ ਲਗਭਗ 640 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 7.5 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ। ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਨੇ ਇਸ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਕੇ 40 ਲੱਖ ਕਾਰਾਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੰਸਲਪੁਰ ਪਲਾਂਟ ਮਾਰਚ 2014 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਬਲੇਨੋ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪਲਾਂਟ ਕਿੰਨੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਹਨ?

ਹੁਣ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਮਾਰੂਤੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਮਾਰੂਤੀ ਈ ਵਿਟਾਰਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਮੋਟਰ ਗੁਜਰਾਤ (SMG) ਪਲਾਂਟ ਮੁੰਦਰਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਪਾਨ, ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ, ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਦੇ ਕੁੱਲ 3 ਪਲਾਂਟ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ 2 ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਮਾਨੇਸਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 23.5 ਲੱਖ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

