ਮਾਈਲੇਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ SUV ਸਭ 'ਤੇ ਭਾਰੀ, ਟੈਂਕ ਫੁੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਜਾਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਲੋੜ!

ਗਾਹਕ ਗ੍ਰੈਂਡ ਵਿਟਾਰਾ ਵਿੱਚ 1.5L 4-ਸਿਲੰਡਰ ਮਾਈਲਡ-ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਪੈਟਰੋਲ ਇੰਜਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਪਾਵਰਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ SUV ਲਗਭਗ 28 kmpl ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਮਾਈਲੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Dec 14, 2025, 05:17 PM IST

ਮਾਈਲੇਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ SUV ਸਭ ’ਤੇ ਭਾਰੀ, ਟੈਂਕ ਫੁੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਜਾਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਲੋੜ!

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਰੂਤੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਵਿਟਾਰਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਐਸਯੂਵੀ ਹੈ ਜੋ ਬਾਲਣ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੇਡਾਨ ਅਤੇ ਹੈਚਬੈਕ ਨੂੰ ਪਛਾੜਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਸਯੂਵੀ ਦੀ ਐਕਸ-ਸ਼ੋਰੂਮ ਕੀਮਤ ₹10.76 ਲੱਖ (ਲਗਭਗ $1.76 ਲੱਖ) ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਾਲਣ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਕਿਹੜਾ ਇੰਜਣ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਗਾਹਕ ਗ੍ਰੈਂਡ ਵਿਟਾਰਾ ਵਿੱਚ 1.5L 4-ਸਿਲੰਡਰ ਮਾਈਲਡ-ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਪੈਟਰੋਲ ਇੰਜਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਪਾਵਰਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ SUV ਲਗਭਗ 28 kmpl ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਮਾਈਲੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

Maruti Grand Vitara ਦੀ ਕੀਮਤ 

ਮਾਰੂਤੀ ਦੀ ਸੰਖੇਪ SUV ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ₹11.19 ਲੱਖ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਛੇ ਟ੍ਰਿਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ: ਸਿਗਮਾ, ਡੈਲਟਾ, ਜ਼ੀਟਾ, ਜ਼ੀਟਾ+, ਅਲਫ਼ਾ, ਅਤੇ ਅਲਫ਼ਾ+। ਇਸਦੇ ਪਲੱਸ ਟ੍ਰਿਮਸ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ-ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਪਾਵਰਟ੍ਰੇਨ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਡੈਲਟਾ ਅਤੇ ਜ਼ੀਟਾ ਟ੍ਰਿਮਸ ਦੇ ਮੈਨੂਅਲ ਰੂਪ ਹੁਣ ਫੈਕਟਰੀ-ਫਿੱਟਡ CNG ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

Maruti Grand Vitara:: ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

ਇਹ 9-ਇੰਚ ਟੱਚਸਕ੍ਰੀਨ ਇਨਫੋਟੇਨਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ, ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਡਰਾਈਵਰ ਡਿਸਪਲੇਅ, ਇੱਕ ਪੈਨੋਰਾਮਿਕ ਸਨਰੂਫ, ਅੰਬੀਨਟ ਲਾਈਟਿੰਗ, ਇੱਕ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਫੋਨ ਚਾਰਜਰ, ਹਵਾਦਾਰ ਫਰੰਟ ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੈੱਡ-ਅੱਪ ਡਿਸਪਲੇਅ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਛੇ ਏਅਰਬੈਗ, ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ESP), EBD ਦੇ ਨਾਲ ABS, ਅਤੇ ਇੱਕ ਟਾਇਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ (TPMS) ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ 360-ਡਿਗਰੀ ਕੈਮਰਾ, ਪਹਾੜੀ-ਉਤਰਨ ਨਿਯੰਤਰਣ, ਅਤੇ ISOFIX ਚਾਈਲਡ-ਸੀਟ ਐਂਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਾਰਾਂ ਮਾਈਲੇਜ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਬਿਹਤਰ 

ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਾਰਾਂ ਕਈ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਜਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਜਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਟਰ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਟਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਾਲਣ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਪਲੱਗ-ਇਨ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਦੇ ਅਪਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ) ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬੈਟਰੀ (ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਟਰ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ) ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਲਕੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ।

Maruti Grand Vitara

