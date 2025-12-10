'25 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ 4 ਜਗ੍ਹਾ ਮੂੰਹ ਮਾਰ ਚੁੱਕੀ...' ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਬੁਰੇ ਫਸੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਅਨਿਰੁਧਚਾਰੀਆ

kathavachak Aniruddhacharya Dispute: ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਥੁਰਾ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਥਾਵਾਚਰ ਅਨਿਰੁੱਧਾਚਾਰੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
kathavachak Aniruddhacharya Dispute: ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਥੁਰਾ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਥਾਵਾਚਰ ਅਨਿਰੁੱਧਾਚਾਰੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਮਥੁਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੀਰਾ ਰਾਠੌਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਅਨਿਰੁੱਧਾਚਾਰੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਹੁਕਮ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅਖਿਲ ਭਾਰਤ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ, ਆਗਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੀਰਾ ਰਾਠੌਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ (ਸੀਜੇਐਮ) ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਥਾਵਾਚਕ ਅਨਿਰੁੱਧਾਚਾਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਜੇਐਮ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਥਾਵਾਚਕ ਅਨਿਰੁੱਧਾਚਾਰੀਆ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅੱਜ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਆਗਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੀਰਾ ਰਾਠੌਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮਥੁਰਾ ਦੇ ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨਗੇ। ਮਥੁਰਾ ਦੀ ਸੀਜੇਐਮ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਕਥਾਵਾਚਕ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੀਜੇਐਮ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਨਿਰੁੱਧਚਾਰੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਂਸਭਾ, ਆਗਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੀਰਾ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਥਾਵਾਚਕ ਦਾ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਬਿਆਨ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਵ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਰਾ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਸੀ।
ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਦਰਅਸਲ, ਅਨਿਰੁੱਧਚਾਰੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਉੱਤਰ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਜਵਾਨ ਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਧੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਹ 4 ਜਗ੍ਹਾ ਮੂੰਹ ਮਾਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ, 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਦੀ ਆਗਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੀਰਾ ਰਾਠੌਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਮਥੁਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸੌਂਪੀ।
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮਥੁਰਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਥਾਵਾਚਕ ਅਨਿਰੁਧ ਆਚਾਰੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਮੀਰਾ ਰਾਠੌਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮਨੀਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਲੰਮੀ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ।