कल बंद रहेंगे मेडिकल स्टोर! ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में देशभर के केमिस्ट करेंगे प्रदर्शन

Kullu News: देशभर में 20 मई को ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में मेडिकल स्टोर बंद रहेंगे. इस बंद के चलते लोगों को दवाइयों की खरीद में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, खासकर आपातकालीन स्थिति में मरीजों की दिक्कतें बढ़ने की आशंका जताई जा रही है.

इसी क्रम में जिला कुल्लू केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने कुल्लू के ढालपुर में जिला प्रशासन के माध्यम से केंद्र सरकार को ज्ञापन भेजकर ऑनलाइन दवा बिक्री पर रोक लगाने की मांग उठाई है.

ऑनलाइन दवा बिक्री को बताया मरीजों के लिए खतरा

Kullu Chemist and Druggist Association के अध्यक्ष Rishabh Kalia ने कहा कि बिना कड़े सरकारी नियंत्रण के ऑनलाइन माध्यमों से दवाओं की होम डिलीवरी की जा रही है, जो मरीजों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन सकती है.

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उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था के कारण फर्जी और अप्रमाणित प्रिस्क्रिप्शन के इस्तेमाल, एंटीबायोटिक दवाओं के दुरुपयोग और नशीली दवाओं की आसान उपलब्धता का खतरा बढ़ गया है. साथ ही बाजार में नकली दवाओं की पहुंच बढ़ने की आशंका भी जताई गई है.

फार्मासिस्ट और मरीज के बीच खत्म हो रहा सीधा संवाद

एसोसिएशन का कहना है कि ऑनलाइन दवा बिक्री के चलते फार्मासिस्ट और मरीज के बीच होने वाला जरूरी संवाद खत्म हो रहा है, जिससे दवाओं के सही उपयोग और सुरक्षा पर असर पड़ सकता है.

ऋषभ कालिया ने आरोप लगाया कि बड़ी ई-फार्मेसी कंपनियां भारी छूट देकर बाजार में अनुचित प्रतिस्पर्धा पैदा कर रही हैं, जिससे छोटे दवा विक्रेताओं का कारोबार प्रभावित हो रहा है.

केंद्र सरकार से की गई ये मांगें

एसोसिएशन ने केंद्र सरकार से ई-फार्मेसी से जुड़े GSR 817(E) नोटिफिकेशन को तत्काल वापस लेने और कोविड काल में जारी GSR 220(E) अधिसूचना को समाप्त करने की मांग की है.

इसके अलावा अवैध ई-फार्मेसी पर पूरी तरह रोक लगाने की भी मांग उठाई गई है.

संघ का कहना है कि यदि समय रहते इस पर नियंत्रण नहीं किया गया, तो भविष्य में दवाओं की गुणवत्ता, शुद्धता और उपलब्धता पर गंभीर असर पड़ सकता है.