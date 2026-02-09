ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮ ਖੇਡਦੇ ਸਮੇਂ ਬੀਪੀ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਫਟੀ ਨਸ; ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ

Meerut Youth Death: ਮੇਰਠ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਗੇਟ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਖੇਰ ਨਗਰ ਵਿੱਚ 22 ਸਾਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਕੈਫ ਦੀ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮ ਖੇਡਦੇ ਸਮੇਂ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
Meerut Youth Death: ਮੇਰਠ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਗੇਟ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਖੇਰ ਨਗਰ ਵਿੱਚ 22 ਸਾਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਕੈਫ ਦੀ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮ ਖੇਡਦੇ ਸਮੇਂ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈੱਡਫੋਨ ਲਗਾ ਕੇ ਗੇਮ ਖੇਡਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਵਹਿ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਕੈਫ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਕੈਫ ਹੈੱਡਫੋਨ ਲਗਾ ਕੇ ਗੇਮ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਉਸਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਵਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਿਆ।
ਉਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਸਦੀ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੋਪ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਫ ਦੇ ਪਿਤਾ ਫਾਰੂਕ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਵਹਿਣ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਫਟਣ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਮੁਹੰਮਦ ਕੈਫ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਉਸਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਰੀਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੈਫ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਸਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਉਸਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ।
10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ
ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਗੇਮਿੰਗ, ਤਣਾਅ, ਨੀਂਦ ਦੀ ਘਾਟ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਉਤੇਜਨਾ ਜਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਫ ਨੂੰ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ, ਜੋ ਗੇਮਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿਗੜ ਗਿਆ।
ਇਹ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਦੀ ਲਤ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੇਮਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ, ਲੋੜੀਂਦੀ ਨੀਂਦ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕ੍ਰੀਨ ਟਾਈਮ ਨਜ਼ਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਜੋਖਮਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਕੈਫ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ।