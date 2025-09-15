La Nina: ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਲਈ ਹੋ ਜਾਓ ਤਿਆਰ; ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ!

La Nina: ਵਿਸ਼ਵ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਲਾ ਨੀਨਾ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
La Nina: ਵਿਸ਼ਵ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਲਾ ਨੀਨਾ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੌਸਮ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯੂਐਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵੈਦਰ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਜਲਵਾਯੂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ-ਦਸੰਬਰ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਾ ਨੀਨਾ ਦੇ ਐਕਟਿਵ ਹੋਣ ਦੀ 71 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਸੰਬਰ 2025 ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਘੱਟ ਕੇ 54 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਲਾ ਨੀਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਦੇ ਭੂਮੱਧ ਰੇਖਾ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ (IMD) ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੀਨਤਮ INSO ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਸਥਿਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਐਲ ਨੀਨੋ ਜਾਂ ਲਾ ਨੀਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾ ਨੀਨਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧੇਗੀ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੇ ਮਾਡਲ ਅਕਤੂਬਰ-ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਲਾ ਨੀਨਾ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਦੀ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਾ ਨੀਨਾ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਦੀਆਂ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਠੰਢੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਾਰਨ ਲਾ ਨੀਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਠੰਢੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਮੌਸਮ ਏਜੰਸੀ ਸਕਾਈਮੇਟ ਵੈਦਰ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੀਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾ ਨੀਨਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਢਾ ਹੈ।
ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਦੌਰ ਮਗਰੋਂ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ਦੇ ਆਸਾਰ
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਮੌਸਮ ਵੀ ਰੁਕਦਾ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਅਗਲੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ, ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਮਾਨਸੂਨ ਚਲੇਗਾ? ਇੱਥੇ, ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਤਾਂ ਠੰਢੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਠੰਢਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।