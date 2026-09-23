/WION ਆਈਕੋਨਿਕ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਭਵਿੱਖ ਉਤੇ ਪਾਇਆ ਚਾਨਣਾ; ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਨ ਦਾ ਸੱਦਾ

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WION Iconic Tourism Summit News: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰੀ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ VFS ਗਲੋਬਲ ਦੁਆਰਾ ਰੈੱਡ ਹੈਟ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ WION ਆਈਕੋਨਿਕ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਸੰਮੇਲਨ ਤੇ ਪੁਰਸਕਾਰ 2026 ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਨੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ, ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਮੌਕਿਆਂ, ਵਿਕਸਤ ਰੁਝਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਸਨ।
VFS ਗਲੋਬਲ ਦੁਆਰਾ ਰੈੱਡ ਹੈਟ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ WION ਆਈਕੋਨਿਕ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਸੰਮੇਲਨ ਤੇ ਪੁਰਸਕਾਰ 2026 ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰੀ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵਜੋਂ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਅਨੁਭਵ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਨੁਭਵ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਆਕਰਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੀਤਮਪੁਰਾ ਹਾਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੀਐਮ ਯੂਨਿਟੀ ਹੱਬ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਾਰਡਨ ਆਫ਼ ਫਾਈਵ ਸੈਂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੈਠੋ, ਗੱਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰਾਸਤ ਉਤੇ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਅਤੀਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਨੰਗਪਾਲ ਤੋਮਰ ਅਤੇ ਜਾਟ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਲਈ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਮਰਾਠਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਜਾਟ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਹੈ।
ਅਨੰਗਪਾਲ ਤੋਮਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਉਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ "ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਨ" ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।