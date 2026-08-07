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ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਕਲੀ ASI ਬਣ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਮਹਿਲਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

Moga Fake ASI Arrest: ਮੋਗਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਫਰਜ਼ੀ ASI ਬਣ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ਣ ਕੋਲੋਂ ਫਰਜ਼ੀ ਆਈ-ਕਾਰਡ, ਪੁਲਿਸ ਵਰਦੀ, ਵਾਕੀ-ਟਾਕੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

Written ByManpreet Singh
Published: Aug 07, 2026, 06:25 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 06:25 PM IST
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਕਲੀ ASI ਬਣ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਮਹਿਲਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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