Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2990125
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshZeePHH Trending News

ਮੋਗਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਚਾਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ 1 ਕਰੋੜ 3 ਲੱਖ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਬਤ

Moga News: ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਦੋ ਸੱਗੇ ਭਰਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ ਚਾਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Nov 05, 2025, 07:26 PM IST

Trending Photos

ਮੋਗਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਚਾਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ 1 ਕਰੋੜ 3 ਲੱਖ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਬਤ

Moga News: ਮੋਗਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 68 (ਐਫ) ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਚਾਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ 1 ਕਰੋੜ 3 ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਬਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।

ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਦੋ ਸੱਗੇ ਭਰਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ ਚਾਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ।

ਡੀਐਸਪੀ ਧਰਮਕੋਟ ਰਜੇਸ਼ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੰਬੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਤਸਕਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਪਲਾਟ, ਘਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਪਤੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮੋਗਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਐਂਟੀ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਬਣੇ ਆਰਥਿਕ ਜਾਲ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੈ। ਡੀਐਸਪੀ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ‘ਚ ਲਿਪਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੰਪਤੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਜਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਈ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਵੀ ਜਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

TAGS

moga policeNDPS Act Section 68Fproperty attachment

Trending news

Bhagwant Mann
1000 ਦੀ 'ਗਾਰੰਟੀ' 'ਤੇ CM ਮਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ! ਜਾਣੋ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਕਦੋਂ ਆਉਣਗੇ ਪੈਸੇ?
moga police
ਮੋਗਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਚਾਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ 1 ਕਰੋੜ 3 ਲੱਖ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਬਤ
Harpal Singh Cheema
ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ, ‘ਆਪ’ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ
himachal pradesh police
हिमाचल में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 55 पुलिस अधिकारियों के तबादले
Ludhiana crime
ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ ਲਿਵ-ਇਨ ਸਾਥੀ ਵੱਲੋਂ ਬੰਧਕ ਬਣਾ ਕੇ ਕੁੱਟਮਾਰ
barnala news
ਸ਼ਹੀਦ ਨਾਇਕ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੂਰੇ ਸੈਨਿਕ ਤੇ ਰਾਜਕੀ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ
Shahpur Kandi Dam project
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਡੀ ਡੈਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਰਸਮੀ ਉਦਘਾਟਨ
faridkot news
ਸਕੂਟੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਦੋਸ਼, ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਧਰਨਾ
Punjab University
PU ਵਿੱਚ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਅਤੇ ਸੈਨਟ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ
sanjeev arora
ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਪੁਨਰ -ਸੁਰਜੀਤੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ- ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ