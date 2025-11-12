Advertisement
ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ

Mohali News: ਦੋਸ਼ੀ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਨੀਤਿਕਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ‘ਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਘਰ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਾਰਥਕ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ।

ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ

Mohali News: ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਇਕ ਦਰਦਨਾਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੀ 5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਾਰਥਕ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿਤਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ‘ਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਾ ਭਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ‘ਚ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ‘ਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਘਰੇਲੂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ 11 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ ਨਿਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਝਗੜ ਕੇ ਮਾਇਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਪੁੱਤਰ ਸਾਰਥਕ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਨਿਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਸਮੇਤ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਸਾਰਥਕ ਬਿਸਤਰੇ ‘ਤੇ ਨੀਲੇ ਹੱਥ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਨਸਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੁਰਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਗਲਾ ਘੋਟ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਖੁਦ ਪੁਲਿਸ ਅੱਗੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਕਬੂਲੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੂੰ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 302 (ਹੱਤਿਆ) ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ।ਇਸਦੇ ਨਾਲ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

