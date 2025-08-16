ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਭੰਡਾਫੋੜ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
Mohali News: ਐਕਸਾਈਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗਸ਼ਤ 'ਤੇ ਸਨ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਲਖਨੌਰ ਵਾਸੀ ਗੁੱਡੀ ਪਤਨੀ ਸ਼ੰਭੂ ਪਟੇਲ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਕੋਲ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Aug 16, 2025, 04:47 PM IST

Mohali News: ਸਵਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਦਿਨ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਦਾ ਭੰਡਾਫੋੜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਥਾਣਾ ਸੋਹਾਣਾ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਲਖਨੌਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਛਾਪੇ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਾਰਕਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਐਕਸਾਈਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗਸ਼ਤ 'ਤੇ ਸਨ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਲਖਨੌਰ ਵਾਸੀ ਗੁੱਡੀ ਪਤਨੀ ਸ਼ੰਭੂ ਪਟੇਲ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਕੋਲ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਟੀਮ ਨੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਔਰਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਥੈਲਾ ਛੱਡਕੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਬਚਣ ਲਈ ਉਸਨੇ ਕੱਪੜੇ ਫਾੜ ਲਏ ਤੇ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਇਆ। ਔਰਤ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਭੱਜਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਦੀ ਰਹੀ। ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸਕਰਮੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਥਾਣਾ ਸੋਹਾਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 61-1-14 ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚ ਕੇ ਮੋਟਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਤਾਰ ਖੰਗਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

Mohali Newsillegal liquor smugglingExcise Department

