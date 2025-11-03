Moles Meaning: ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਤਿਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਭ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਅਸ਼ੁੱਭ, ਜਾਣੋ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਸੰਕੇਤ

ਕੁਦਰਤ ਦੁਆਰਾ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਛਾਪੇ ਗਏ ਤਿਲਾਂ ਅਤੇ ਮਣਕਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਭੇਦ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਮਾਂਦਰੂ ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।
Moles Meaning: ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਯੋਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਮ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਮੁਦਰਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਤਿਲ ਅਤੇ ਮਸਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਅਤੇ ਅਸ਼ੁਭ ਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੁਭਾਅ, ਆਦਤਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਤਿਲ ਜਮਾਂਦਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਜੀਵਨ ਦੌਰਾਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਧਰਮ-ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜੀਵਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘੇ ਸੁਰਾਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸ਼ੁਭ ਅਤੇ ਅਸ਼ੁਭ ਪ੍ਰਭਾਵ
-ਮਰਦ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਤਿਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਲਈ, ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਤਿਲ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
-ਵੱਡੇ ਤਿਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ - ਸ਼ੁਭ ਜਾਂ ਅਸ਼ੁਭ ਦੋਵੇਂ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਤਿਲ ਹਲਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।
-ਨੁਕੀਲੇ ਤਿਲ ਮਿਲੇ-ਜੁਲੇ ਨਤੀਜੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
-ਹਲਕੇ ਰੰਗ ਦੇ ਤਿਲ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਲੇ ਤਿਲ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਰੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਕਲ ਦੁਆਰਾ ਸੰਕੇਤ
- ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਕਾਲੇ ਤਿਲ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
-ਗੂੜ੍ਹੇ ਰੰਗ ਦੇ ਤਿਲ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੱਕਾਰ ਜਾਂ ਬਦਨਾਮੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲਾ ਤਿਲ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਘੱਟ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲਾ ਤਿਲ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
- ਭੂਰੇ ਤਿਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਚਿਹਰੇ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਤਿਲਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ
-ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਤਿਲ ਉੱਚੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੱਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਿਲ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
- ਸੱਜੀ ਪੁਤਲੀ 'ਤੇ ਤਿਲ ਉੱਚੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਖੱਬੀ ਪੁਤਲੀ 'ਤੇ ਤਿਲ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
-ਜੇਕਰ ਦੋਵੇਂ ਭਰਵੱਟੇ 'ਤੇ ਤਿਲ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਬਹੁਤ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
-ਸੱਜੇ ਭਰਵੱਟੇ 'ਤੇ ਤਿਲ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਖੱਬੀ ਭਰਵੱਟੇ 'ਤੇ ਤਿਲ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਜੋੜੇ ਤਿਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਤਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਤਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਾ ਤਿਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੱਥਾਂ, ਪੈਰਾਂ, ਗੱਲ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਜੋੜਾ ਤਿਲਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।