Karva Chauth 2025: ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਉਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੋਣਗੇ ਚੰਦ ਦੇ ਦੀਦਾਰ; ਸੁਹਾਗਣਾਂ ਦੇਖਣ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸਮਾਂ

Karva Chauth 2025: ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਉਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੋਣਗੇ ਚੰਦ ਦੇ ਦੀਦਾਰ; ਸੁਹਾਗਣਾਂ ਦੇਖਣ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸਮਾਂ

Karva Chauth 2025: ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਵਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਪਿਆਰਾ ਵਰਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Oct 10, 2025, 07:53 AM IST

Karva Chauth 2025: ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਵਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਪਿਆਰਾ ਵਰਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਤੀ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ, ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਅਟੁੱਟ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਲਈ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਵਾ ਚੌਥ 'ਤੇ, ਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ, ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।  ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਕਾਰਨ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਜੋਸ਼ ਦਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਵ-ਵਿਆਹੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ, ਔਰਤਾਂ ਦੁਲਹਨਾਂ ਵਾਂਗ ਸਜਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਸੁਹਾਗ ਸਮਾਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਾਲ ਸਾੜੀ, ਸਿੰਦੂਰ, ਚੂੜੀਆਂ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ ਪਹਿਨਦੀਆਂ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਰਤ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਈ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਰਵਾ ਚੌਥ 'ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸਮਾਨ 'ਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਦੋਂ ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹੇ, ਵਰਤ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਕਦੋਂ ਚੜ੍ਹੇਗਾ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸਮਾਂ - ਰਾਤ 8:09 ਵਜੇ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸਮਾਂ –ਰਾਤ 8:12 ਵਜੇ
ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸਮਾਂ –ਰਾਤ 8:11 ਵਜੇ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸਮਾਂ –ਰਾਤ 8:14 ਵਜੇ
ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸਮਾਂ –ਰਾਤ 8:14 ਵਜੇ
ਮੁਕਤਸਰ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸਮਾਂ –ਰਾਤ 8:20 ਵਜੇ
ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸਮਾਂ –ਰਾਤ 8:17 ਵਜੇ
ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸਮਾਂ –ਰਾਤ 8:19 ਵਜੇ
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸਮਾਂ –ਰਾਤ 8:22 ਵਜੇ
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸਮਾਂ –ਰਾਤ 8:18 ਵਜੇ
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸਮਾਂ –ਰਾਤ 8:11 ਵਜੇ
ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸਮਾਂ –ਰਾਤ 8:10 ਵਜੇ
ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸਮਾਂ –ਰਾਤ 8:13 ਵਜੇ
ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸਮਾਂ –ਰਾਤ 8:14 ਵਜੇ
ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸਮਾਂ –ਰਾਤ 8:12 ਵਜੇ
ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸਮਾਂ –ਰਾਤ 8:08 ਵਜੇ

