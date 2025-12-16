ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਇਹ ਚਾਹਾਂ ਸੋਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ

Most Expensive Teas In India: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੁਰਲੱਭ ਅਤੇ ਖਾਸ ਚਾਹਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਹੱਸਮਈ ਚਾਹ ਪੱਤੀਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜਾਣੋ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਆਦੀ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਾਨ ਵੀ ਹੈ।
Most Expensive Teas In India: ਭਾਰਤ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਚਾਹ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਮਾਤਰਾ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਦੁਰਲੱਭਤਾ ਲਈ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਾਰਜੀਲਿੰਗ, ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਨੀਲਗਿਰੀ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਚਾਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਜ਼ਰੀ ਉਤਪਾਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੀਮਤ ਉਤਪਾਦਨ, ਵਿਲੱਖਣ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਹੱਥੀਂ ਚੁਗਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਦਾਰਜੀਲਿੰਗ ਫਸਟ ਫਲੱਸ਼
ਦਾਰਜੀਲਿੰਗ ਫਸਟ ਫਲੱਸ਼ ਚਾਹ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੁਆਰਾ "ਚਾਹ ਦਾ ਸ਼ੈਂਪੇਨ" ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਹ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਉਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਨਵੇਂ ਪੱਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸੁਆਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸਦੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ₹800 ਤੋਂ ₹8,000 ਪ੍ਰਤੀ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੁਰਲੱਭ ਨਿਲਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਕੀਮਤ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਸਾਮ ਤੋਂ ਮਨੋਹਾਰੀ ਗੋਲਡ ਟੀ
ਅਸਾਮ ਤੋਂ ਮਨੋਹਾਰੀ ਗੋਲਡ ਟੀ ਚਾਹ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਰਹੱਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2022 ਵਿੱਚ, ਇਸ ਚਾਹ ਨੂੰ ₹1.15 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਨਿਲਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਸਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਟਿਪਸ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਮਤ ਉਤਪਾਦਨ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਤੋੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪੱਤੇ ਹੀ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਚਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਿਲਵਰ ਟਿਪਸ ਇੰਪੀਰੀਅਲ
ਦਾਰਜੀਲਿੰਗ ਦੇ ਮਕਾਈਬਾਰੀ ਅਸਟੇਟ ਤੋਂ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਟਿਪਸ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਹੱਸ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਟਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ। ਲਗਭਗ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹1,950 ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ, ਲਗਭਗ ਅਧਿਆਤਮਿਕ, ਕਟਾਈ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਇਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਗੋਲਡਨ ਸੂਈ ਅਤੇ ਵਿੰਟੇਜ ਅਸਟੇਟ ਟੀ
ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੋਲਡਨ ਸੂਈ ਚਾਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਚਾਹ ਦੇ ਦੁਰਲੱਭ ਟੁਕੜੇ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ₹40,000 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਵਿਕਦੇ ਹਨ। ਮਕਾਈਬਾਰੀ ਦੀ ਵਿੰਟੇਜ ਅਤੇ ਅਸਟੇਟ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚਾਹ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਸਾਮ ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਗੋਲਡਨ ਟਿਪਸ ਅਤੇ ਨੀਲਗਿਰੀ ਫ੍ਰੌਸਟ ਟੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਵਾਢੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਵਿਕੀਆਂ ਹਨ।