ਮਾਨਸਾ ‘ਚ ਮੋਟਰਸਾਇਕਲ ਸਵਾਰ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਕਾਤਿਲਾਨਾ ਹਮਲਾ

Mansa News: ਖੋਖਰ ਖੁਰਦ ਦੀ ਇਕ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਬੁਢਲਾਡੇ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤਕਰਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੜਕੀ ਦਾ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਖੋਖਰ ਖੁਰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਾਨਸਾ ਖੁਰਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਤਾਂ ਮੋਟਰਸਾਇਕਲ ‘ਤੇ ਸਵਾਰ ਦੋ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
Trending Photos
Mansa News: ਮਾਨਸਾ ਖੁਰਦ ਵਿਖੇ ਮੋਟਰਸਾਇਕਲ ਸਵਾਰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦ ਮਾਸੂਮ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾ ਬੱਚਾ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਚ ਗਿਆ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਖੋਖਰ ਖੁਰਦ ਦੀ ਇਕ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਬੁਢਲਾਡੇ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤਕਰਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੜਕੀ ਦਾ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਖੋਖਰ ਖੁਰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਾਨਸਾ ਖੁਰਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਤਾਂ ਮੋਟਰਸਾਇਕਲ ‘ਤੇ ਸਵਾਰ ਦੋ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੜਕੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਹਿਸ਼ਤਜਨਕ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।