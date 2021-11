चिली में कपड़ों और जूतों का अद्भुत पहाड़, वजह सुन रह जाएंगे हैरान

चंडीगढ़- दुनियाभर में दक्षिण अमेरिकी देश चिली अपनी खूबसूरत पहाड़ों के लिए बेशुमार हैं. चिली में 20 हजार फीट से ऊंचे 22 पहाड़ हैं. जो अपने आप में ही अद्भुत हैं. चिली के एटाकामा रेगिस्तान में एक ऐसा पहाड़ है जिसके बारे में जान कर आप भी चौंक जाएंगे. दरअसल, यहां कपड़ों और जूतों के ढेर से एक पहाड़ बना है.

सबसे हैरानी की बात ये है कि यहां फेंके गए कपड़ों का ये पहाड़ हर साल कम से कम 39 हजार टन बढ़ता जा रहा है. वहीं, नुकसान की बात करें तो तेजी से बढ़ रहे फैशन इंडस्ट्री के कारण प्रदूषण भी उतना ही बढ़ता जा रहा है. चिली के एटाकामा रेगिस्तान के इस पहाड़ में क्रिसमस स्वेटर से लेकर स्की बूट तक के कचरे शामिल हैं. चिली को पुराने और बिना बिके कपड़ों का हब कहा जाता है.

Mountain of fast-fashion clothes looms over desert in Chile https://t.co/MfenuxcgVF

— Daily Mail Online (@MailOnline) November 11, 2021