ਬਹੁ ਕਰੋੜੀ ਬੈਂਕ ਘਪਲਾ ਮਾਮਲਾ: ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਅਮਿਤ ਢੀਂਗੜਾ ਦਾ ਸਾਥੀ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਗੁਪਤਾ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ

Faridkot News: ਫਰੀਦਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਹੁ ਕਰੋੜੀ ਬੈਂਕ ਘਪਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਅਮਿਤ ਢੀਂਗੜਾ ਦੇ ਸਾਥੀ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਉੱਤੇ ਅਮਿਤ ਢੀਂਗੜਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਠੱਗੀ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ।
ਐਸਐਸਪੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਡਾ. ਪ੍ਰਗਿਆ ਜੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਢੀਂਗੜਾ ਦੀ ਲਗਭਗ 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੱਲ-ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 10 ਤੋਲਾ ਸੋਨਾ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਲੈਟ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਡਾ. ਪ੍ਰਗਿਆ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ—ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਅਮਿਤ ਢੀਂਗੜਾ, ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਗੁਪਤਾ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਲਿਆ ਕੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।