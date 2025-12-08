Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3033355
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshZeePHH Trending News

OLA–Rapido ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋ ਜਾਣ ਸਾਵਧਾਨ! ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਰਹਿਣ ਸਚੇਤ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ.... ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?

ਹਰ ਰੋਜ਼, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਮੁੰਬਈ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰੈਪਿਡੋ ਅਤੇ ਓਲਾ ਦੀਆਂ ਬਾਈਕ-ਟੈਕਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ, ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ। ਇਹ ਸਰਵਿਸ ਸਰਕਾਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਜਾਣੋ।

 

Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Dec 08, 2025, 01:30 PM IST

Trending Photos

OLA–Rapido ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋ ਜਾਣ ਸਾਵਧਾਨ! ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਰਹਿਣ ਸਚੇਤ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ.... ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?

ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਐਪ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਬਾਈਕ-ਟੈਕਸੀ ਬੁੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੈਪਿਡੋ ਅਤੇ ਓਲਾ ਕੋਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਟੇਟ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ (STA) ਜਾਂ RTA ਤੋਂ ਕੋਈ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 66 ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨ ਫੀਸ ਲੈ ਕੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਵੀ, ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਅੰਬੋਲੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਈਡ-ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਓਲਾ ਅਤੇ ਰੈਪਿਡੋ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ (RTA) ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਬਾਈਕ-ਟੈਕਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।

 ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਰੈਪਿਡੋ ਅਤੇ ਉਬੇਰ
ਅੰਬੋਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦਫ਼ਤਰ (ਆਰ.ਟੀ.ਓ.) ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਸ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਟੈਕਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਓਲਾ ਅਤੇ ਰੈਪਿਡੋ ਦੋਵੇਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਟੈਕਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਯਾਤਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਪ-ਅਧਾਰਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਾਈਕ-ਟੈਕਸੀ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ।

ਰੈਪਿਡੋ ਅਤੇ ਉਬੇਰ ਦੋਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ
ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਵੀ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਰਟੀਓ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੈਪਿਡੋ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ 2020 ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 66 ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਖ਼ਤਰਾ
ਆਰਟੀਓ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ 'ਤੇ ਸਹੀ ਚਰਿੱਤਰ ਤਸਦੀਕ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅੰਬੋਲੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ, 1988 ਦੀਆਂ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 193, 197, 192(ਏ), 93, 66, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (ਆਈਪੀਸੀ) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 123 ਅਤੇ 318(3) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਾਹਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

TAGS

Olarapido

Trending news

faridkot murder case
ਆਸ਼ਿਕ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਤੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਮਾਮਲਾ; ਪਤਨੀ ਨੇ ਫੜ੍ਹੀਆਂ ਬਾਂਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਘੁੱਟਿਆ ਗਲਾ
Neha kakkar
Neha Kakkar ਨੇ Concert ਵਿਚਾਲੇ ਕੀਤੀ ਅਜਿਹੀ ਹਰਕਤ, ਦੇਖ ਫੈਨਜ਼ ਨੂੰ ਆ ਗਈ ਸ਼ਰਮ
14 mobile phones
ਆ ਗਿਆ ₹1000 ਤੋਂ ਵੀ ਸਸਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਫ਼ੋਨ! ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਸੁੱਟਣ ’ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਖਰਾਬ
Sri Akal Takht Sahib
ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ; ਅਹਿਮ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣਗੇ
Delhi CM Rekha Gupta
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਟੇਕਿਆ ਮੱਥਾ
Navjot Kaur sidhu
CM ਦੀ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ 500 ਕਰੋੜ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਬਵਾਲ! ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਲਿਆ ਯੂ-ਟਰਨ
Himachal Weather
हिमाचल में सूखा दिसंबर, कब बदलेगा मौसम? जानें बारिश-बर्फबारी को लेकर ताजा अपडेट
google
Google 'ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਸਰਚ ਕਰੋ ਇਹ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ! ਪੁਲਿਸ ਲੱਭਦੀ ਹੋਈ ਆਵੇਗੀ ਘਰ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕੱਟਣੀਆਂ
ludhiana accident
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ; ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਰ ਡਿਵਾਈਡਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਈ, 5 ਦੀ ਮੌਤ
amritsar news
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗੁੰਮ ਹੋਏ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 16 ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ