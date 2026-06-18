/ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਔਰਤ ਨੇ ਅੰਗਦਾਨ ਕਰਕੇ 10 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ; ਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਜ਼ਿੰਦਾ

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Vishakha Parekh Organ Donation News: ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਿਆਰਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਅਕਸਰ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸੋਗ ਤੇ ਯਾਦਾਂ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੁਝ ਚਹੇਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਏ ਸਨ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਕਹਾਣੀ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਖਾ ਪਾਰੇਖ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 10 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ।
ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਖਾ ਪਾਰੇਖ ਨੇ ਗੋਰੇਗਾਂਵ ਦੇ ਆਸਕਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਿਆ। ਉਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਅਚਾਨਕ ਹੋਈ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਲੇਰਾਨਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਿਸਨੇ ਕਈ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਅੰਗ ਦਾਨ ਰਾਹੀਂ 10 ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ
ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ 32 ਸਾਲਾ ਰਿਧੀ ਪਾਰੇਖ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਵਿਸ਼ਾਖਾ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਲੱਤ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਦਰਦ ਵਧ ਗਿਆ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਸੋਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਕੀਤੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਲੱਤ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ।
ਪਰ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ਾਖਾ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਖੂਨ ਵਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਲੱਤ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਨਾ ਦੁਖਦਾਈ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲੇਗਾ।
ਰਿਧੀ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਉਸਦੀ ਤਾਕਤ ਬਣੀ
ਰਿਧੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗ ਦਾਨ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਣ ਸੀ। ਰਿਧੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਅੰਗ ਦਾਨ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਮਿਲੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ।"
"ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ।" ਵਿਸ਼ਾਖਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਅੰਗ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਪਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਡਰ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੋਹਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ZTCC ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਾਖਾ ਨੂੰ ਨਾਨਾਵਤੀ ਮੈਕਸ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸਦੇ ਗੁਰਦੇ, ਜਿਗਰ, ਕੌਰਨੀਆ ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ 10 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚੇਗਾ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ। ਪਾਰੇਖ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਧੀ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, "ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦਿਲਾਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਅੰਗ ਦਾਨ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਮਿੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ
ਰਿਧੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗ ਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਗੁੱਸੇ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣਾ ਕਦੇ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਾਨ ਬਚਾਉਣਾ ਦਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ।"