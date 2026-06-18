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  • /ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਔਰਤ ਨੇ ਅੰਗਦਾਨ ਕਰਕੇ 10 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ; ਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਜ਼ਿੰਦਾ

ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਔਰਤ ਨੇ ਅੰਗਦਾਨ ਕਰਕੇ 10 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ; ਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਜ਼ਿੰਦਾ

Vishakha Parekh Organ Donation News: ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਿਆਰਾ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਅਕਸਰ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jun 18, 2026, 04:52 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 04:52 PM IST
ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਔਰਤ ਨੇ ਅੰਗਦਾਨ ਕਰਕੇ 10 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ; ਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਜ਼ਿੰਦਾ

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਔਰਤ ਨੇ ਅੰਗਦਾਨ ਕਰਕੇ 10 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ
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