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ਮੇਰੀ ਧਰਤੀ, ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼; ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸਫ਼ਾਈ ਮੁਹਿੰਮ; ਅੱਜ 10,000 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਜੁੜੇ

My Earth, My Duty Camping: ਵਿਸ਼ਵ ਕੁਦਰਤ ਸੰਭਾਲ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ "ਮੇਰੀ ਧਰਤੀ, ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼" ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਹਾਣੀ ਸਤਯਮ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਸੰਭਾਲ ਉਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਵੇਗੀ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jul 28, 2026, 10:01 AM IST|Updated: Jul 28, 2026, 10:04 AM IST
ਮੇਰੀ ਧਰਤੀ, ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼; ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸਫ਼ਾਈ ਮੁਹਿੰਮ; ਅੱਜ 10,000 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਜੁੜੇ

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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