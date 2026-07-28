/ਮੇਰੀ ਧਰਤੀ, ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼; ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸਫ਼ਾਈ ਮੁਹਿੰਮ; ਅੱਜ 10,000 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਜੁੜੇ

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My Earth, My Duty Camping: ਵਿਸ਼ਵ ਕੁਦਰਤ ਸੰਭਾਲ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ "ਮੇਰੀ ਧਰਤੀ, ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼" ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਹਾਣੀ ਸਤਯਮ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਸੰਭਾਲ ਉਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਵੇਗੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਇਆ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਸਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਸਾਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਲਿਆ, ਸਤਯਮ ਇੱਕ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਉਸਨੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਮੋਮੋ ਵੇਚ ਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਲਜ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋੜ ਬਣ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਨੇ UPSC ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ, ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ-ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।
ਨੌਜਵਾਨ ਇਕੱਲਾ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਂ ਖੁਦ-ਬ-ਖੁਦ ਬਣਦਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਮੁਹਿੰਮ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ। ਜਮੁਨਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ 10000 ਲੋਕ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਸਫਾਈ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਪਹਿਲ ਟਿਕਾਊ ਅਭਿਆਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਉਤੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਫਾਈ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਯਤਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ।
ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਬਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ "ਮੇਰੀ ਧਰਤੀ, ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼" ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ: ਅਰਥਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚੁਣਦੇ ਹਨ।