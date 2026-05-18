अब खुले में नहीं कराना होगा शिशु को फीड, नाहन बस अड्डे पर बना स्तनपान कक्ष

Nahan News: महिलाओं और शिशुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने नाहन बस अड्डे पर एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की है. अब Himachal Road Transport Corporation (एचआरटीसी) बस अड्डा परिसर नाहन में महिलाओं के लिए विशेष स्तनपान कक्ष तैयार किया गया है, जिससे उन्हें खुले में शिशुओं को फीड कराने की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा.

यह स्तनपान कक्ष प्रतिदिन सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक खुला रहेगा और महिला यात्रियों को सुरक्षित व निजी वातावरण उपलब्ध कराएगा.

सरकार के निर्देशों के बाद तैयार हुआ कक्ष

अड्डा इंचार्ज Anil Kumar ने बताया कि करीब एक माह पहले सरकार की ओर से जारी निर्देशों के बाद इस कक्ष को तैयार किया गया.

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उन्होंने कहा कि महिलाओं की गोपनीयता और सुविधा को ध्यान में रखते हुए स्तनपान कक्ष को व्यवस्थित तरीके से विकसित किया गया है. उप मंडलीय प्रबंधक के निर्देशों के अनुसार इसे पूरी तरह उपयोग के लिए तैयार किया गया है.

महिला यात्रियों को मिलेगी बेहतर सुविधा

अब बस अड्डे पर आने वाली महिलाओं को शिशुओं को फीड कराने के लिए खुले स्थानों पर परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी. यह सुविधा खासतौर पर लंबी दूरी की यात्रा करने वाली महिलाओं के लिए राहतभरी साबित होगी.

अड्डा प्रशासन का कहना है कि सरकार और परिवहन विभाग लगातार यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए प्रयासरत हैं और भविष्य में भी इस तरह की सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा.