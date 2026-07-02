National Anisette Day 2026: ਜਾਣੋ ਸੌਂਫ ਦੇ ਸੁਆਦ ਵਾਲੀ ਇਸ ਖ਼ਾਸ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪ ਕਹਾਣੀ

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National Anisette Day 2026: ਹਰ ਸਾਲ 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਨੀਸੇਟ ਡੇ (National Anisette Day) ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨ ਸੌਂਫ ਦੇ ਵਿਲੱਖਣ ਸੁਆਦ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਰਾਬ ਐਨੀਸੇਟ (Anisette) ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਲਈ ਐਨੀਸੇਟ ਆਪਣੀ ਖ਼ਾਸ ਖੁਸ਼ਬੂ ਅਤੇ ਮਿੱਠੇ ਲਾਇਕੋਰਿਸ (Licorice) ਸੁਆਦ ਕਰਕੇ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਵਾਇਤੀ ਪੇਅ ਵਜੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ਇਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸੁਆਦ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਐਨੀਸੇਟ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੌਂਫ ਜਾਂ ਸਟਾਰ ਸੌਂਫ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟਿਲ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸੁਆਦ ਮਿੱਠਾ ਅਤੇ ਹਲਕੀ ਲਾਇਕੋਰਿਸ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆਮ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਖਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਟਲੀ, ਫਰਾਂਸ, ਸਪੇਨ ਅਤੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਰਗੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਪਰੀਟਿਫ ਅਤੇ ਡਾਈਜੈਸਟਿਫ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰੋਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਐਨੀਸੇਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੇਅ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕਾਕਟੇਲਾਂ, ਮਿਠਾਈਆਂ, ਕੇਕ, ਪੇਸਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਜ਼ਰਟਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਆਦ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਰਸਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਨੀਸੇਟ ਡੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਸ ਵਿਲੱਖਣ ਪੇਅ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਐਨੀਸੇਟ ਦਾ ਸੁਆਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਕਾਕਟੇਲਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ।
ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੌਂਫ ਆਧਾਰਿਤ ਪੇਅ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮਿਸਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਔਸ਼ਧੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਢੰਗ ਵੀ ਬਦਲੇ। ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਨੀਸੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਸੌਂਫ ਦੇ ਨਾਲ ਧਨੀਆ, ਨਿੰਬੂ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਲਾਂ ਦੇ ਤੱਤ ਵੀ ਮਿਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਸੁਆਦ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਖਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਐਨੀਸੇਟ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਲੱਖਣ ਸੌਂਫ-ਸੁਆਦ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।