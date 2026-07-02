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National Anisette Day 2026: ਜਾਣੋ ਸੌਂਫ ਦੇ ਸੁਆਦ ਵਾਲੀ ਇਸ ਖ਼ਾਸ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪ ਕਹਾਣੀ

National Anisette Day 2026: ਹਰ ਸਾਲ 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਨੀਸੇਟ ਡੇ (National Anisette Day) ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jul 02, 2026, 10:51 AM IST|Updated: Jul 02, 2026, 10:51 AM IST
National Anisette Day 2026: ਜਾਣੋ ਸੌਂਫ ਦੇ ਸੁਆਦ ਵਾਲੀ ਇਸ ਖ਼ਾਸ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪ ਕਹਾਣੀ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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