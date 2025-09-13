ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਖਤਮ, ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਕਾਰਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੀ; ਭਾਰਤ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ
ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਖਤਮ, ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਕਾਰਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੀ; ਭਾਰਤ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ

Nepal first woman Prime Minister Sushila Karki: ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਕਾਰਕੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਠਮੰਡੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਪੌਡੇਲ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਸੀ, ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਅੰਤਰਿਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। 

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Sep 13, 2025, 08:27 AM IST

ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਖਤਮ, ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਕਾਰਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੀ; ਭਾਰਤ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ

Nepal first woman Prime Minister Sushila Karki: ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਕਾਰਕੀ, ਜੋ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬਣੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਤ 8:45 ਵਜੇ (ਨੇਪਾਲੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ), ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਾਰਕੀ ਨੂੰ ਸ਼ੀਤਲ ਨਿਵਾਸ ਵਿਖੇ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਗੁਪਤਤਾ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਠਮੰਡੂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਕਾਰਕੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ

ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਨੇਪਾਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਕਾਰਕੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਗੁਆਂਢੀ, ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਭਾਈਵਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇਪਾਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਪੌਡੇਲ ਨੇ ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਕਾਰਕੀ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ

ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਕਾਰਕੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਠਮੰਡੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਪੌਡੇਲ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਸੀ, ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਅੰਤਰਿਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੇਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ-ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਕਾਰਕੀ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ

ਕਾਰਕੀ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਸਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਸੱਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਕੌਣ ਹੋਣਗੇ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੱਕ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ।

ਹੋਟਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ 25 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ

ਜਨਰਲ-ਜੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਦੋ ਦਰਜਨ ਹੋਟਲਾਂ ਨੂੰ ਭੰਨ-ਤੋੜ, ਲੁੱਟ ਜਾਂ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 25 ਅਰਬ ਨੇਪਾਲੀ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੋਟਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇਪਾਲ (HAN) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਠਮੰਡੂ ਦਾ ਹਿਲਟਨ ਹੋਟਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਠ ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਕਾਠਮੰਡੂ ਘਾਟੀ, ਪੋਖਰਾ, ਬੁਟਵਾਲ, ਭੈਰਹਾਵਾ, ਝਾਪਾ, ਵਿਰਾਟਨਗਰ, ਧਨਗੜ੍ਹੀ, ਮਹੋਤਰੀ ਅਤੇ ਡਾਂਗ-ਤੁਲਸੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੋਟਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮੌਤ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 51 ਹੋ ਗਈ ਹੈ

ਨੇਪਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 51 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 55 ਸਾਲਾ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤ (ਰਾਜੇਸ਼ ਦੇਵੀ ਗੋਲਾ, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ) ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ 17 ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਜਨਰਲ-ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ

ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਕਾਰਕੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲੀ, ਜਨਰਲ-ਜੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਾਠਮੰਡੂ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਗੰਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਤਲਾਨੀਵਾਸ ਵਿਖੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ "ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ", "ਸਫਲਤਾ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਓ ਅਤੇ ਬਣਾਓ", "ਜਨਰਲ-ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਇਆ" ਵਰਗੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

