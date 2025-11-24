Advertisement
ਸਿਰਫ਼ 3.5 ਲੱਖ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਬ੍ਰਾਂਡਡ 5-ਸੀਟਰ ਕਾਰ, Maruti Alto ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਫਾਇਤੀ! ਜਾਣੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ

ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰੂਤੀ ਆਲਟੋ K10 ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕਾਰਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਸਤੀ ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਦੀ S-Presso ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ ₹3.50 ਲੱਖ ਹੈ। ਆਲਟੋ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿੱਥੇ ₹3.69 ਲੱਖ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, S-Presso ₹3.49 ਲੱਖ ਤੋਂ ਮਿਲਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਡਿਊਲ-ਜੈੱਟ, ਡਿਊਲ-VVT ਇੰਜਣ, 5-ਸਪੀਡ ਮੈਨੂਅਲ/AGS ਗੀਆਰਬਾਕਸ, ABS, EBD, ਡੁਅਲ ਏਅਰਬੈਗ, ਹਿੱਲ ਹੋਲਡ ਅਤੇ ਰਿਵਰਸ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖੂਬੀਆਂ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਬਜਟ-ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਕਾਰਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਮਾਰੂਤੀ ਆਲਟੋ K10 ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ ₹4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਸਤੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰ ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਾਰੂਤੀ S-Presso ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਭਗ ₹3.50 ਲੱਖ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹਨ।

ਮਾਰੂਤੀ ਆਲਟੋ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤੀ ਕਾਰ
ਮਾਰੂਤੀ ਆਲਟੋ ਦੀ ਐਕਸ-ਸ਼ੋਰੂਮ ਕੀਮਤ ₹369,600 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਸਤੀ ਕਾਰ ਮਾਰੂਤੀ ਐਸ-ਪ੍ਰੈਸੋ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਐਕਸ-ਸ਼ੋਰੂਮ ਕੀਮਤ ₹349,900 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਸ-ਪ੍ਰੈਸੋ ਸੱਤ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਐਡਵਾਂਸਡ ਡਿਊਲ-ਜੈੱਟ, ਡਿਊਲ-ਵੀਵੀਟੀ ਇੰਜਣ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੈ ਜੋ 5,500 ਆਰਪੀਐਮ 'ਤੇ 49 ਕਿਲੋਵਾਟ ਪਾਵਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਜਣ 5-ਸਪੀਡ ਮੈਨੂਅਲ ਜਾਂ ਏਜੀਐਸ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮਾਰੂਤੀ ਐਸ-ਪ੍ਰੈਸੋ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
ਮਾਰੂਤੀ ਐਸ-ਪ੍ਰੈਸੋ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ-ਲਾਕ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਬ੍ਰੇਕ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਦੋਹਰੇ ਏਅਰਬੈਗ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਰੂਤੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਲ ਹੋਲਡ ਅਸਿਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਵਰਸ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸੈਂਸਰ ਵੀ ਹਨ। ਕਾਰ ਆਟੋ ਗੀਅਰ ਸ਼ਿਫਟ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਾਰੂਤੀ ਐਸ-ਪ੍ਰੈਸੋ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਰੂਪ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਟਾਪ ਮਾਡਲ ਦੀ ਐਕਸ-ਸ਼ੋਰੂਮ ਕੀਮਤ 5,24,900 ਰੁਪਏ ਹੈ।

5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ
ਮਾਰੂਤੀ ਐਸ-ਪ੍ਰੈਸੋ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਉਸੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਮਾਰੂਤੀ ਆਲਟੋ ਕੇ10 ਹੈ। ਆਲਟੋ ਦੀ ਐਕਸ-ਸ਼ੋਰੂਮ ਕੀਮਤ 3.70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੇਨੋ ਕਵਿਡ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਕਾਰ ਹੈ। ਕਵਿਡ ਦੀ ਐਕਸ-ਸ਼ੋਰੂਮ ਕੀਮਤ 4.30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 5.99 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟਾਟਾ ਟਿਆਗੋ ਐਸ-ਪ੍ਰੈਸੋ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਟਾਟਾ ਟਿਆਗੋ ਦੀ ਐਕਸ-ਸ਼ੋਰੂਮ ਕੀਮਤ 4.57 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 7.82 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਮਾਰੂਤੀ ਐਸ-ਪ੍ਰੈਸੋ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਕਲਪ ਬਣਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਘੱਟ ਕੀਮਤ, ਵਧੀਆ ਮਾਈਲੇਜ, ਸੁਧਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਬ੍ਰਾਂਡ — ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਾਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਫਾਇਤੀ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਕਾਰ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਾਰੂਤੀ ਐਸ-ਪ੍ਰੈਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਚੋਣ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

