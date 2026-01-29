Advertisement
1 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਨਵੇਂ FASTag ਨਿਯਮ, ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ KYV ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਦਲੀ

FASTag New Rule: NHAI ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 1 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ FASTag ਲਈ KYV (ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਜਾਣੋ) ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ FASTag ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਟੋਲ ਭੁਗਤਾਨ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: Jan 29, 2026, 01:23 PM IST

1 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਨਵੇਂ FASTag ਨਿਯਮ, ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ KYV ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਦਲੀ

FASTag KYV New Rule: ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NHAI) ਨੇ 1 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ FASTag ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ KYV (ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਜਾਣੋ) ਟੈਗ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਛਾਣ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇਗਾ।

NHAI ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਨਿਯਮ ਬਦਲੇ
NHAI ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਹੁਣ Know Your Vehicle (KYV) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਲਈ FASTag ਰੀਚਾਰਜ ਅਤੇ ਟੋਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਧੂ ਤਸਦੀਕ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।

FASTag ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸੌਖ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
FASTag ਰਾਹੀਂ ਟੋਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਸੀ। KYV ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ, ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸਰਲ, ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। NHAI ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
-ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ KYV ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।
-ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ FASTag ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ।
-ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ FASTag ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਣ ਅਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

