GST 2.0: ਜੀਐਸਟੀ 2.0 ਦੀਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਦਰਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ; ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਸਤਾ
Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Sep 22, 2025, 08:40 AM IST

GST 2.0: ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਾਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ, ਟੀਵੀ, ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰ ਅਤੇ ਫਰਿੱਜ ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ 28% ਦੀ ਬਜਾਏ 18% ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੀਂਆਂ ਦਰਾਂ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੇ ਉਤਪਾਦ ਸਸਤੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਜੀਐਸਟੀ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ?
ਟੀਵੀ (32 ਇੰਚ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ) 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ 28% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਲਸੀਡੀ, ਐਲਈਡੀ, ਮਾਨੀਟਰ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸੈੱਟ-ਟਾਪ ਬਾਕਸ ਵਰਗੇ ਉਪਕਰਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਮਾਨੀਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰ ਕਿੰਨੇ ਸਸਤੇ ਹੋਣਗੇ?
ਨਵੇਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਵੀ 28% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਏਸੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ ₹1,500 ਤੋਂ ₹3,500 ਤੱਕ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਘਰੇਲੂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਹਰੇ ਊਰਜਾ ਉਪਕਰਣ
ਫਰਿੱਜ, ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਉਪਕਰਣ ਹੁਣ 18% ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਸੋਲਰ ਪੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਖਾਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ 12% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਅਤੇ ਲੈਪਟਾਪਾਂ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ
ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ 28% ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਤੋਂ 18% ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਅਤੇ ਲੈਪਟਾਪਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਅਤੇ ਲੈਪਟਾਪਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਾਹਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਦ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਪਕਰਨਾਂ ’ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਘਟਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਲਾਗਤ ਵਿਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਘਟੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਮੈਂਟ ’ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ 28 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਹੈਲਥ ਕਲੱਬ, ਸੈਲੂਨ, ਨਾਈ, ਫਿਟਨੈੱਸ ਸੈਂਟਰ, ਯੋਗ ਆਦਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਣੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੇਅਰ ਆਇਲ, ਟਾਇਲਟ ਸੋਪ ਬਾਰ, ਸ਼ੈਂਪੂ, ਟੁੱਥ ਬਰੱਸ਼, ਟੁੱਥ ਪੇਸਟ, ਟੈਲਕਮ ਪਾਊਡਰ, ਫੇਸ ਪਾਊਡਰ, ਸ਼ੇਵਿੰਗ ਕ੍ਰੀਮ, ਆਫਟਰ-ਸ਼ੇਵ ਲੋਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦ ਵੀ ਸਸਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਿਚ ਇਸ ਕਮੀ ਨਾਲ ਨਰਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਚ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਚੂਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।

 

;