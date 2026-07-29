/1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਯਮ, LPG ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ GST ਅਤੇ ਤਤਕਾਲ ਟਿਕਟਾਂ ਤੱਕ ਆਮ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ

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1 August New Rules: 1 ਅਗਸਤ, 2026 ਤੋਂ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਬਦਲਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਜਨਤਕ ਵਿੱਤ, ਬੈਂਕਿੰਗ, ਰੇਲਵੇ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਬੁੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਰੇਲਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
1. LPG ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਨਵੀ ਕੀਮਤਾਂ
ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗ, ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਕੀਮਤਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਇਨਪੁੱਟ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
2. GST ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਈ-ਇਨਵੌਇਸ ਅਤੇ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ-ਟੂ-ਸ਼ਿਪ-ਟੂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ GSTIN ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
3. ਤਤਕਾਲ ਟ੍ਰੇਨ ਟਿਕਟ ਬੁਕਿੰਗ ਨਿਯਮ
ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਤਤਕਾਲ ਟਿਕਟ ਬੁਕਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭੀੜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਾਊਂਟਰਾਂ 'ਤੇ ਟੋਕਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਤਕਾਲ ਟਿਕਟ ਬੁਕਿੰਗ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
4. ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨਿਯਮ
ਨਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਰਿਵਾਰਡ ਪੁਆਇੰਟਸ, ਸੇਵਾ ਫੀਸਾਂ, ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਨਤਮ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
5. ITR ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਅਪਡੇਟਸ
ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੇਟ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। CKYC 2.0 ਵਰਗੇ ਬਦਲਾਅ ਗਾਹਕ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।