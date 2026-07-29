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  • /1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਯਮ, LPG ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ GST ਅਤੇ ਤਤਕਾਲ ਟਿਕਟਾਂ ਤੱਕ ਆਮ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ

1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਯਮ, LPG ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ GST ਅਤੇ ਤਤਕਾਲ ਟਿਕਟਾਂ ਤੱਕ ਆਮ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ

August New Rules: ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਜੀਐਸਟੀ ਨਿਯਮਾਂ, ਤੁਰੰਤ ਰੇਲ ਟਿਕਟ ਬੁਕਿੰਗ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ 1 ਅਗਸਤ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਜਾਣੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨਗੇ।

Written ByRaj Rani
Published: Jul 29, 2026, 05:24 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 05:24 PM IST
1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਯਮ, LPG ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ GST ਅਤੇ ਤਤਕਾਲ ਟਿਕਟਾਂ ਤੱਕ ਆਮ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ

About the Author

Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

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