New rules from December 1: ਕੱਲ੍ਹ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ; ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਉਤੇ ਪਵੇਗਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ

New rules from December 1: ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਦਲਾਅ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ,ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਿਯਮ
1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਪਡੇਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਮ,ਪਤਾ ਅਤੇ ਜਨਮ ਮਿਤੀ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਰਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਔਨਲਾਈਨ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। UIDAI ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਧਾਰ ਐਪ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।
LPG ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ
ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਾਰੀਕ ਨੂੰ LPG ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਾਰੀਕ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ, ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਜੇਕਰ ATF ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਏ ਵਧਣਗੇ!
ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਾਰੀਕ ਨੂੰ ATF (ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਟਰਬਾਈਨ ਫਿਊਲ) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕੀਮਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਰ ਨਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਗਲੋਬਲ ਰੁਝਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਟੈਕਸ-ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ
30 ਨਵੰਬਰ ਕੁਝ ਟੈਕਸ-ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਿੱਧੇ-ਟੈਕਸ ਪਾਲਣਾ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਕੱਟੇ ਗਏ TDS ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਧਾਰਾ 194-IA, 194-IB, 194-M, ਅਤੇ 194-S ਤਹਿਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੀ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਚੁਣਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (UPS) ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 30 ਨਵੰਬਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (NPS) ਤੋਂ ਇਸ UPS ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਇਸਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿੰਡੋ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗੀ। ਜੋ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।