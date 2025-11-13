15 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ FASTag ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ, ਹੁਣ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਦੁੱਗਣੀ ਫੀਸ!

ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ FASTag ਰਾਹੀਂ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ 200 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ UPI ਰਾਹੀਂ 125 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
15 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ, ਵੈਧ FASTag ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਦੁੱਗਣੀ ਟੋਲ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਉਹ UPI (ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟਸ ਇੰਟਰਫੇਸ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਫੀਸ ਦਾ 1.25 ਗੁਣਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ (MoRTH) ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਫੀਸ ਨਿਯਮਾਂ, 2008 ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਹੈ।
ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ
ਗੈਰ-FASTag ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ, ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਧੀ ਹੁਣ ਟੋਲ ਫੀਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, "ਇਸ ਨਿਯਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਗੈਰ-FASTag ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵੈਧ FASTag ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਦੁੱਗਣੀ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।" ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਾਹਨ UPI ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 1.25 ਗੁਣਾ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ FASTag ਰਾਹੀਂ ₹100 ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ₹200 ਨਕਦ ਅਤੇ UPI ਲਈ ₹125 ਹੋਵੇਗਾ।
FASTag ਸਾਲਾਨਾ ਪਾਸ
FASTag ਸਾਲਾਨਾ ਪਾਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਸ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਵੈਧ ਹੈ, ਜਾਂ 200 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਕਰਾਸਿੰਗਾਂ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ₹3,000 ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਟੋਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਯਮ 15 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।