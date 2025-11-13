Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3000611
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshZeePHH Trending News

15 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ FASTag ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ, ਹੁਣ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਦੁੱਗਣੀ ਫੀਸ!

ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ FASTag ਰਾਹੀਂ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ 200 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ UPI ਰਾਹੀਂ 125 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Nov 13, 2025, 05:24 PM IST

Trending Photos

15 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ FASTag ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ, ਹੁਣ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਦੁੱਗਣੀ ਫੀਸ!

15 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ, ਵੈਧ FASTag ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਦੁੱਗਣੀ ਟੋਲ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਉਹ UPI (ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟਸ ਇੰਟਰਫੇਸ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਫੀਸ ਦਾ 1.25 ਗੁਣਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ (MoRTH) ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਫੀਸ ਨਿਯਮਾਂ, 2008 ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਹੈ।

ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ

ਗੈਰ-FASTag ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ, ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਧੀ ਹੁਣ ਟੋਲ ਫੀਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।  ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, "ਇਸ ਨਿਯਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਗੈਰ-FASTag ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵੈਧ FASTag ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਦੁੱਗਣੀ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।" ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਾਹਨ UPI ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 1.25 ਗੁਣਾ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ FASTag ਰਾਹੀਂ ₹100 ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ₹200 ਨਕਦ ਅਤੇ UPI ਲਈ ₹125 ਹੋਵੇਗਾ।

FASTag ਸਾਲਾਨਾ ਪਾਸ

FASTag ਸਾਲਾਨਾ ਪਾਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਸ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਵੈਧ ਹੈ, ਜਾਂ 200 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਕਰਾਸਿੰਗਾਂ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ₹3,000 ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਟੋਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਯਮ 15 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

 

TAGS

FASTagFASTag New RuleFASTag RulesNational News PunjabNational News in Punjabilatest National News in PunjabiNational India NewsNational India News in Punjabinational news todayNational News Today in Punjabi

Trending news

hoshiarpur news
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਟਾਂਡਾ ਉੜਮੁੜ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦਾ ਘਰ ਢਾਇਆ
FASTag
15 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ FASTag ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ, ਹੁਣ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਦੁੱਗਣੀ ਫੀਸ!
Jaggu Bhagwanpuria Gang
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਗੈਂਗ ਦਾ ਹੱਥ
Sunam News
ਸੁਨਾਮ ਤੋਂ ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ RN ਕਾਂਸਲ ਦੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ’ਚ ਮੌਤ, ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ
ICSE ISC Datesheet Education news
ICSE, ISC Datesheet 2026 ਹੋਈ ਜਾਰੀ, ਇਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ
vastu tips
ਨਹੀਂ ਟਿੱਕ ਰਿਹਾ ਪੈਸਾ? ਆਮਦਨੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਖਰਚਾ, ਅਪਣਾਓ ਇਹ ਆਸਾਨ ਵਾਸਤੂ ਸੁਝਾਅ
public holiday
Holiday: ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ
air india crash
ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਕਲੀਨਚਿੱਟ: ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਬਿਆਨ
World News
‘ਟਰੰਪ ਨੇ ਯੌਨ ਪੀੜਤਾ ਨਾਲ ਘੰਟਿਆਂ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ...’ ਇੱਕ Email ਨਾਲ ਮਚਿਆ ਹੜਕੰਪ
CM Media Advisor Naresh Chauhan
मंडी से डॉक्टरों के तबादलों पर बोले CM के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान