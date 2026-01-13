New Traffic Rule: ਬਦਲ ਗਏ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਨਿਯਮ, ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ Cancel ਹੋਵੇਗੀ RC...

New Traffic Rule: ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰਥੀ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ "ਗੈਰ-ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਯੋਗ" ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
New Traffic Rule: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਆਰਸੀ) ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਹਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡਿਜੀਟਲ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰਥੀ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ "ਗੈਰ-ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਯੋਗ" ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਚਲਾਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ RTO-ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਾਹਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ, ਫਿਟਨੈਸ, ਜਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਵੀਨੀਕਰਨ) ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਚਲਾਨਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ₹5,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਚਲਾਨ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਰਾਜ ਆਵਾਜਾਈ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਲਗਭਗ 300,000 ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ 58,000 ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪਛਾਣਿਆ ਹੈ। ਪੰਜ ਜਾਂ ਵੱਧ ਲੰਬਿਤ ਚਲਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਸੀ ਤੁਰੰਤ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ 'ਤੇ ਚਲਾਉਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਸਾਹਮਣਾ
ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਲਾਈਟ ਟੱਪਣ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚੁਣੌਤੀ
ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਚਲਾਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਗਲਤ ਚਲਾਨ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।