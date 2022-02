New Traffic Rules : कटेगा 32500 रुपये का चालान अगर वाहन चालक ये दस्तावेज नहीं रखेंगे साथ

नई दिल्ली: New Traffic Rules : वाहन चालकों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस बेहद जरूरी दस्तावेज है. इसके बिना एक शहर से दूसरे शहर जाना संभव नहीं है. अगर गाड़ी चलाते वक्त आपके पास लाइसेंस नहीं होता या फिर इसमें कोई कमी पाई जाती है तो चालान काटा जाता है,लेकिन ये रकम इतनी कम होती थी कि लोग ट्रैफिक नियम फॉलो करने से कतरा जाते थे. सड़क पर लोगों को सुरक्षा के मद्देनजर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने चालान की राशि बढ़ा दी है.

ड्राइविंग लाइसेंस के नियम में बदलाव

मंत्रालय ने मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicle Act) की धारा 180 के तहत अगर कोई भी शख्स बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाएगा, उस पर 5000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. इतना ही नहीं 3 महीने की जेल भी हो सकती है. इससे पहले 500 रुपये के जुर्माने और 3 महीने तक की सजा का प्रावधान था.

Let us learn about the revised penalties against offences by ignorant and irresponsible drivers/riders. pic.twitter.com/WpaVwBAHQK

