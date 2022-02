विदाई से पहले दुल्हन ने की मिसाल पेश, दुल्हा लेकर पहुंचा मतदान केंद्र, फोटो वायरल

चंडीगढ़- UP Election 2022 : चुनावी दिनों में आपने बहुत सी अनोखी चीजे देखी होगी. फिरोजाबाद विधानसभा सीट (Firozabad Assembly Seat) के हनुमान गढ़ मतदान बूथ (Polling Booth) से एक ऐसी तस्वीर सामने आई हैं, जिसे देख आप भी कहेंगे कि वोट डालना वाकई बहुत जरूरी हैं.

यूपी चुनाव (UP Election) में तीसरे चरण (Third Phase) के अंतर्गत 59 विधानसभा सीटों पर वोटिंग (Voting) शुरु हो गई है. जहां सात फेरे लेने के बाद एक दुल्हन भी वोट डालने (Bride Cast Vote) अपने दूल्हे के साथ पहुंची. नवविवाहिता ने पति के घर जाने से पहले अपने गांव में वोटिंग की है. जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.

दुल्हन ने वोट डाल कर ये संदेश दिया कि मतदान के पर्व पर सभी को अपने मत का इस्तेमाल करना बेहद जरूरी हैं. चाहे कैसे भी स्थिति क्यों न हों, हर एक शक्स को वोट जरूर डालना चाहिए.

ये मामला फिरोजाबाद विधानसभा (Firozabad Vidhan Sabha) क्षेत्र का है. जहां जूली नाम की एक नवविवाहित अपने ससुराल जाने से मतदान केंद्र में वोट डालने पहुंची. आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुलहन की एक रात पहले ही शादी हुई थी, और अगली सुबह जिम्मेदार नागरिक का फर्ज निभाते हुए वोट डाला.

A newly-wed bride, Julie cast her vote at polling booth no.305 in Firozabad assembly constituency before leaving for her in-laws' house. She got married last night and was leaving for her in-laws' house this morning. #UttarPradeshElection2022 pic.twitter.com/YtRxthyNik

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) February 20, 2022