ਨਿਸਾਨ Tekton SUV: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਲਾਂਚ, ਜਾਣੋ ਫੀਚਰ, ਇੰਜਣ ਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕੀਮਤ

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Nissan Tekton SUV Launch India News: ਜਾਪਾਨੀ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨਿਸਾਨ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਮਿਡ-ਸਾਈਜ਼ SUV Nissan Tekton ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਇਸ SUV ਨੂੰ SUV ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਫੀਚਰ, ਇੰਜਣ, ਲਾਂਚ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੀਚਰਾਂ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ Nissan Tekton
ਨਵੀਂ Nissan Tekton ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਫੀਚਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟਡ LED DRLs, LED ਹੈੱਡਲੈਂਪਸ, LED ਟੇਲਲੈਂਪਸ, 360-ਡਿਗਰੀ ਕੈਮਰਾ, ਲੈਵਲ-2 ADAS, 18-ਇੰਚ ਅਲੌਏ ਵ੍ਹੀਲ, ਬਾਡੀ ਕਲੈਡਿੰਗ, ਰੀਅਰ ਵਾਈਪਰ, ਸਪੌਇਲਰ, ਸ਼ਾਰਕ ਫਿਨ ਐਂਟੀਨਾ ਅਤੇ ਰੂਫ ਰੇਲਜ਼ ਵਰਗੇ ਫੀਚਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੈਬਿਨ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਲੈੱਸ Android Auto ਅਤੇ Apple CarPlay, 10.1-ਇੰਚ ਟੱਚਸਕ੍ਰੀਨ ਇੰਫੋਟੇਨਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ, 10.25-ਇੰਚ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਕਲੱਸਟਰ, ਪੈਨੋਰਾਮਿਕ ਸਨਰੂਫ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਿਡ ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਚਾਰਜਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੰਜਣ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ Nissan Tekton ਨੂੰ 1.3-ਲੀਟਰ ਸਟ੍ਰਾਂਗ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਅਤੇ 1.8-ਲੀਟਰ ਟਰਬੋ-ਪੈਟਰੋਲ ਇੰਜਣ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। SUV ਵਿੱਚ ਮੈਨੂਅਲ ਅਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਦੋਵੇਂ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਲਾਂਚ?
ਨਿਸਾਨ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ Nissan Tekton ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਸੰਭਾਵਿਤ ਕੀਮਤ
ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ Nissan Tekton ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਐਕਸ-ਸ਼ੋਰੂਮ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 10.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੇ ਟਾਪ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੀ ਕੀਮਤ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਮਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਲਾਂਚ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਨ੍ਹਾਂ SUV ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਮੁਕਾਬਲਾ?
ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ Nissan Tekton ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮੁਕਾਬਲਾ Hyundai Creta, Kia Seltos, Honda Elevate, Mahindra Scorpio, Tata Harrier ਅਤੇ Tata Sierra ਵਰਗੀਆਂ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਮਿਡ-ਸਾਈਜ਼ SUV ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।