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ਨਿਸਾਨ Tekton SUV: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਲਾਂਚ, ਜਾਣੋ ਫੀਚਰ, ਇੰਜਣ ਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕੀਮਤ

Nissan Tekton SUV Launch India News: ਜਾਪਾਨੀ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨਿਸਾਨ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਮਿਡ-ਸਾਈਜ਼ SUV Nissan Tekton ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jul 09, 2026, 07:05 AM IST|Updated: Jul 09, 2026, 07:05 AM IST
ਨਿਸਾਨ Tekton SUV: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਲਾਂਚ, ਜਾਣੋ ਫੀਚਰ, ਇੰਜਣ ਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕੀਮਤ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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