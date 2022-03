No Smoking Day: नशे की लत से हैं परेशान? ऐसे छोड़े धूम्रपान की लत

चंडीगढ़- No Smoking Day- नशा कोई भी हो सेहत के लिए हानिकारक होता है. नशे की लत से इंसान न जाने कितने गलत काम करता है. ऐसा ही एक नशा धूम्रपान का होता है. जिसे इंसान तनाव को दूर करने के लिए पीता है, लेकिन कब इसकी आदत लग जाती ये इंसान खुद भी नहीं जानता.

लोग बहुत से दिनों को अलग अलग नाम देकर मनाते हैं. जिनमें से एक 'नो स्मोकिंग डे' है. 9 मार्च के दिन मनाए जाने वाला ‘नो स्मोकिंग डे’ (No Smoking Day) धूम्रपान करने वालों को प्रेरित करता है. धूम्रपान से हार्ट अटैक, स्ट्रोक, लंग कैंसर जैसी कई बीमारियां होती हैं.

अक्टूबर 2020 में जारी विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में लगभग 12 करोड़ धूम्रपान करने वाले हैं, जो दुनिया की कुल धूम्रपान आबादी का 12 प्रतिशत है.

इस साल की थीम-

बता दें कि हर साल नो स्मोकिंग डे की एक थीम निर्धारित की जाती है. पिछले साल नो स्मोकिंग डे की थीम 'Break Free' और 'Time to quit' रखी गई थी. लेकिन, 2022 में नो स्मोकिंग डे की थीम (No Smoking Day 2022 Theme) 'Quit Your Way' रखी गई है.

क्यों मनाते है नो स्मोकिंग डे?

नो स्मोकिंग डे को पहली बार साल 1984 में रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड में मनाया गया. इसे एश वेडनेस्डे के दिन मनाया गया था, ताकि लोगों को स्मोकिंग के दुष्प्रभावों के बारे में बताया जा सके और स्मोकिंग छोड़ने के लिए प्रेरित किया जा सके. हालांकि बाद में इसे हर साल मार्च के दूसरे बुधवार को मनाने का फैसला किया गया.

ऐसे छोड़े धूम्रपान की लत-

• धूम्रपान की लत छोड़ने के लिए सबसे पहले आपको अपने व्यवहार में बदलाव लाना पड़ेगा. यह तय कर लें कि आपको सिगरेट छोड़नी ही है.

• धीरे धीरे सिगरेट पीना कम करें और फिर पूरी तरह से इस लत से छुटकारा पाएं.

• आपको सिगरेट पीने का मन कर सकता है, इसलिए खुद को दूसरे कामों में व्यस्त रखें ताकि शरीर को निकोटीन की जरूरत ही महसूस न हो.

• सिगरेट या तंबाकू की लत महसूस होने पर टॉफी या च्युइंगम चबा सकते हैं.

• निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी और नॉन-निकोटीन दवाओं का इस्तेमाल करें.

• स्मोकिंग करने वाले लोगों से थोड़े समय के लिए दूरी बना लें.