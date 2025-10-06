Nobel Prize 2025: ਮੈਰੀ ਬਰੂੰਕੋ, ਫਰੈੱਡ ਰਾਮਸਡੇਲ ਤੇ ਸ਼ਿਮੋਨ ਸਾਕਾਗੁਚੀ ਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਵਿੱਚ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ

Nobel Prize 2025 Winner: ਇਸ ਸਾਲ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਉਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
Nobel Prize 2025: ਇਸ ਸਾਲ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਉਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਵਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੀਏਟਲ ਦੀ ਮੈਰੀ ਬਰੂੰਕੋ, ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੀ ਫਰੈੱਡ ਰਾਮਸਡੇਲ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਸ਼ਿਮੋਨ ਸਾਕਾਗੁਚੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਰੂਨਕੋ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਸਿਸਟਮਜ਼ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਮਸਡੇਲ ਸੋਨੋਮਾ ਬਾਇਓਥੈਰੇਪੂਟਿਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਕਾਗੁਚੀ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਓਸਾਕਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕਿਸ ਖੋਜ ਲਈ ਪੁਰਸਕਾਰ?ਮੈਰੀ ਬਰੂਨਕੋ ਅਤੇ ਫਰੈੱਡ ਰਾਮਸਡੇਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2025 ਦਾ ਸਰੀਰ ਵਿਗਿਆਨ ਜਾਂ ਦਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਪੈਰੀਫਿਰਲ ਇਮਿਊਨ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਲਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਬਰੂੰਕੋ ਅਤੇ ਰਾਮਸਡੇਲ ਨੇ 2001 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੂਹਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਟ੍ਰੇਨ (ਜਿਸਨੂੰ ਸਕਰਫੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕਿਉਂ ਸੀ।
ਮੈਡੀਸਨ ਜੇਤੂਆਂ ਨੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੂਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੀਨ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ FoxP3 ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਜੀਨ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਬਰਾਬਰ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ IPEX ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਬਿਮਾਰੀ।
ਮੈਡੀਸਨ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸਕਾਰ ਕਿਸਨੇ ਜਿੱਤਿਆ?
ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਮੈਡੀਸਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ, ਸ਼ਿਮੋਨ ਸਾਕਾਗੁਚੀ ਨੇ ਟੀ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ। 1995 ਵਿੱਚ, ਸਾਕਾਗੁਚੀ ਕਰੰਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤੈਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੋਜ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਮਿਊਨ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਸਿਰਫ ਥਾਈਮਸ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਇਮਿਊਨ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਕਾਰਨ ਵਿਕਸਤ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਕਾਗੁਚੀ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਵਧੇਰੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਮਿਊਨ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਅਣਜਾਣ ਵਰਗ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜੋ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। 2025 ਦੇ ਮੈਡੀਸਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂਆਂ ਨੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।