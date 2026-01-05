ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 15 ਦਿਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਹ ਖਾਸ ਬੀਅਰ! ਇਸਦਾ ਸੁਆਦ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਜਾਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੋਗੇ ਪੀਣਾ

Noche Buena: ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀ 'Noche Buena' ਬੀਅਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 12 ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਭੁੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਕੌਫੀ ਸੁਆਦ, 5.9% ਅਲਕੋਹਲ, ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਪਰੰਪਰਾ ਇਸਨੂੰ ਵਿਲੱਖਣ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
Trending Photos
Beer: ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਅਰ ਪੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਅਜਿਹੀ ਬੀਅਰ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 12 ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹਰ ਸਾਲ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸਮਸ 'ਤੇ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ "ਨੋਚੇ ਬੁਏਨਾ" ਬੀਅਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਟ੍ਰੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੀਅਰ ਸਿਰਫ਼ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।
'ਨੋਚੇ ਬੁਏਨਾ' ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?
"ਨੋਚੇ ਬੁਏਨਾ" ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ "ਪਵਿੱਤਰ ਰਾਤ" ਜਾਂ "ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੀ ਸ਼ਾਮ"। ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਪਲ ਇਸਦੇ ਗੂੜ੍ਹੇ ਲਾਲ ਡੱਬੇ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਅਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੋਚੇ ਬੁਏਨਾ ਬੀਅਰ ਦੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭੁੰਨੀ ਹੋਈ ਕੌਫੀ ਦਾ ਵਿਲੱਖਣ ਸੁਆਦ
ਇਸ ਬੀਅਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਲੱਖਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਇਸਦਾ ਗੂੜ੍ਹਾ ਭੂਰਾ ਰੰਗ, ਭੁੰਨੀ ਹੋਈ ਕੌਫੀ ਦਾ ਸੁਆਦ ਅਤੇ 5.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਲਕੋਹਲ ਸਮੱਗਰੀ ਹਨ। ਹਾਈਨੇਕਨ ਮੈਕਸੀਕੋ ਬਰੂਅਰੀ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਮੈਨੇਜਰ ਕਾਰਲਾ ਗੋਂਜ਼ਾਲੇਜ਼ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੀਅਰ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਲੈਗਰ ਬੀਅਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸੁਆਦ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਸਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੱਕ ਦੀ ਕਹਾਣੀ
ਨੋਚੇ ਬੁਏਨਾ ਬੀਅਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਅਤੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਜਰਮਨ ਬੀਅਰ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਰੂਅਰੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 1924 ਵਿੱਚ, ਜਰਮਨ ਮਾਸਟਰ ਬਰੂਅਰ ਓਟੋ ਨਿਊਮੇਅਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਬੀਅਰ ਬਣਾਈ। ਇਸਦਾ ਸੁਆਦ ਇੰਨਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਅੱਜ, ਨੋਚੇ ਬੁਏਨਾ ਨੂੰ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਤਿਉਹਾਰੀ ਬੀਅਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
(Disclaimer: ਇਹ ਲੇਖ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈ। ZeePHH ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।)