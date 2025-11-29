9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 'ਚ ਕਰਵਾਈ ਨੱਕ ਦੀ ਸਰਜਰੀ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਦਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਨੀ ਨੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਲਾਕ

US Influencer Viral News: ਫਿਲਾਡੇਲਫੀਆ ਦੀ ਡੇਵਿਨ ਏਕੇਨ ਨੇ ਨੱਕ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਸਨੂੰ 900,000 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਏ। ਸਰਜਰੀ ਨੇ ਉਸਦਾ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁਖੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਫਿਲਾਡੇਲਫੀਆ ਦੀ 30 ਸਾਲਾ ਡੇਵਿਨ ਏਕੇਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ। ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਨੱਕ ਦੀ ਸਰਜਰੀ (ਰਾਈਨੋਪਲਾਸਟੀ) ਕਰਵਾਈ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ $11,000 (ਲਗਭਗ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਸੀ। ਇਸ ਸਰਜਰੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਸਦੀ ਨੱਕ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਬਲਕਿ ਉਸਦਾ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਵਧਾਇਆ। ਏਕੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰਜਰੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੀ "ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ" ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੁਖੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ।
ਰਾਈਨੋਪਲਾਸਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲਾਅ
ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਏਕੇਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ। ਉਸਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ TikTok 'ਤੇ 4.5 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਕੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜੀ ਸਕਦੀ ਹਾਂ।"
ਡੇਵਿਨ ਏਕੇਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ, ਉਸਦੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਨੱਕ ਕਾਰਨ ਦੋਸਤਾਂ ਉਸਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਸਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਅਤੇ ਤਾਅਨੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਅਤੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੋਝ ਬਣ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪਤੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਨੱਕ ਪਸੰਦ ਸੀ, ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਹਿਸਾਂ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।
ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਲਾਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡੇਵਿਨ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਉਸਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਨੱਕ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਕੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਡੇਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਬੇਲਾ ਹਦੀਦ ਅਤੇ ਸੇਲਿਨ ਡੀਓਨ ਵਰਗੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧਿਆ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ
ਏਕੇਨ ਵਾਂਗ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧੇ ਹੋਏ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 82% ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧੇਰੇ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਏਕੇਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।