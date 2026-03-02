ਹਿੱਲ ਜਾਵੇਗੀ ਦੁਨੀਆਂ! 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2026 ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੀ ਨੋਸਟ੍ਰਾਡੇਮਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ

Nostradamus predictions 2026:16ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਨੋਸਟ੍ਰਾਡੇਮਸ ਦੁਆਰਾ ਸਾਲ 2026 ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚਾਰ ਭਿਆਨਕ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਜੰਗ, ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਖੂਨ-ਖਰਾਬੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
Trending Photos
Nostradamus Predictions 2026: ਕੀ ਸਾਲ 2026 ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਸਮਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਪੈਗੰਬਰ ਨੋਸਟ੍ਰਾਡੇਮਸ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗਣ ਤੱਕ, ਨੋਸਟ੍ਰਾਡੇਮਸ ਦੇ ਇਹ ਚਾਰ ਦਾਅਵੇ ਕਿਸੇ ਡਰਾਉਣੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਵਾਂਗ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ 2026 ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਹੱਸਮਈ ਬੁਝਾਰਤ ਹੈ!
16ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਪੈਗੰਬਰ ਨੋਸਟ੍ਰਾਡੇਮਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਸਦੀ ਕਿਤਾਬ "ਦਿ ਪ੍ਰੋਫੇਸੀਜ਼" ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਰਹੱਸਮਈ ਕੁਆਟਰੇਨ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ 2026 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਡਰਾਉਣੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 942 ਕੁਆਟਰੇਨ, ਜਾਂ ਚਾਰ-ਲਾਈਨ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਕੀ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਮਹਾਯੁੱਧ?
ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਮਹਾਨ ਯੁੱਧ, ਬੁਰਾਈ ਦੁਆਰਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਮੌਤ।" ਕੁਝ ਇਸਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਨ ਯੁੱਧ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਨੂੰ ਯੁੱਧਾਂ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਕੁਝ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸਨੇ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਅਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ 'ਤੇ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ, ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ।
ਕੀ ਮਧੂ-ਮੱਖੀਆਂ ਦਾ ਝੁੰਡ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ?
ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਮਧੂ-ਮੱਖੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਝੁੰਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਸਾਲ 2026 ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੂੰ 26 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਧੂ-ਮੱਖੀਆਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਹਮਲੇ, ਤਕਨੀਕੀ ਖ਼ਤਰੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਫ਼ਤ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਕਿਸੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਡਿੱਗੇਗੀ ਬਿਜਲੀ?
ਪਹਿਲੀ ਸਦੀ ਦੇ 26ਵੇਂ ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗੇਗੀ। ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾ, ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੇਲਿਬ੍ਰਿਟੀ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਚਾਨਕ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।
ਕੀ ਇਹ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਖੂਨ-ਖਰਾਬੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ?
ਇੱਕ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਵਿੱਚ "ਟਿਕੀਨੋ ਖੂਨ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੇਗਾ" ਲਾਈਨ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਟਿਸੀਨੋ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਦੁਖਾਂਤ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ, ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵਜੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਸਟ੍ਰਾਡੇਮਸ ਨੇ ਮੱਧ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਵਿੱਚ ਅਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਅਨੁਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਅਰਥ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਇੱਕ ਰਹੱਸ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
(Disclaimer: ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ੀ ਨਿਊਜ਼ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ, ਸੱਚਾਈ ਜਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।)