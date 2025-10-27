Advertisement
ORS ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਈਸ ਕਰੀਮ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਵੀ ਧੋਖਾ, FSSAI ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Oct 27, 2025, 06:31 PM IST

FSSAI issues warning:  ਪੈਕ ਕੀਤੀਆਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਕਸਰ ਭੋਜਨ ਦਾ ਲੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੇਬਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਦੂਸਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਭੋਜਨ ਲੇਬਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਤਪਾਦ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (FSSAI) ਨੇ ਭੋਜਨ ਲੇਬਲਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ "ORS" (ਓਰਲ ਰੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਸਲਿਊਸ਼ਨ) ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਯੂਨੀਸੇਫ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ORS ਇੱਕ ਨਮਕ-ਖੰਡ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੈ ਜੋ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੁਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ, ਦਸਤ, ਜਾਂ ਗਰਮੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ "ORS" ਲੇਬਲ ਵਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ।

FSSAI ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦ 'ਤੇ ORS (ਓਰਲ ਰੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਸਾਲਟਸ) ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (WHO) ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਫਲ-ਅਧਾਰਤ, ਗੈਰ-ਕਾਰਬੋਨੇਟਿਡ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਦਾਰਥ ਹੋਵੇ। FSSAI ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਉਤਪਾਦ 'ਤੇ "ORS" ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਐਕਟ 2006 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਖ਼ਤੀ "ORS" ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੋ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਆਈਸ ਕਰੀਮ, ਫਲਾਂ ਦੇ ਜੂਸ, ਜਾਂ ਮਿਠਾਈਆਂ ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੈਕੇਜਿੰਗ 'ਤੇ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ ਕਿ ਔਸਤ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਭੋਜਨ ਲੇਬਲਿੰਗ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਤਰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। FSSAI ਦੇ 2011 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਰੀਮ ਇੱਕ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੁੱਧ ਦੀ ਚਰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਨਸਪਤੀ ਤੇਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਰੀਮ (ਨਿਰਜੀਵ ਕਰੀਮ) ਗਾਂ ਜਾਂ ਮੱਝ ਦੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਉਤਪਾਦ ਹੈ, ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਤੋਂ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਰੀਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗੈਰ-ਡੇਅਰੀ ਚਰਬੀ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਦੁੱਧ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਨਸਪਤੀ ਤੇਲ ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਪਨ ਦੇ "ਕਰੀਮ ਬਿਸਕੁਟ" ਵਿੱਚ ਬਨਸਪਤੀ ਤੇਲ-ਅਧਾਰਤ ਕਰੀਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਦੁੱਧ-ਅਧਾਰਤ ਕਰੀਮ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਸੁਆਦ ਅਤੇ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਕਰੀਮ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹਨ। FSSAI ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਜਿਹੀ ਗਲਤ ਲੇਬਲਿੰਗ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਆਈਸ ਕਰੀਮ ਅਤੇ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਮਿਠਾਈਆਂ ਦੀ ਲੇਬਲਿੰਗ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। FSSAI ਨਿਯਮ 2.1.7 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਈਸ ਕਰੀਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਆਈਸ ਕਰੀਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਦੁੱਧ ਦੀ ਚਰਬੀ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਦੁੱਧ-ਅਧਾਰਤ ਕਰੀਮ, ਮੱਖਣ, ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਈਸ ਕਰੀਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਮਿਠਾਈਆਂ, ਆਈਸ ਕਰੀਮ ਵਰਗੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਆਦ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਦੁੱਧ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਨਸਪਤੀ ਤੇਲ ਜਾਂ ਪੌਦੇ-ਅਧਾਰਤ ਚਰਬੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਿਠਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀਮਤ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਫ ਲਾਈਫ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।

FSSAI ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੈਕੇਜਿੰਗ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਲਿਖਣ ਕਿ ਉਹ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਮਿਠਆਈ/ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਮਿਠਾਈਆਂ ਹਨ।

