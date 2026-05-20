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नूरपुर भाजपा में बढ़ी गुटबाजी की चर्चा, जिला परिषद चुनाव में आमने-सामने आए दो धड़े

नूरपुर में जिला परिषद चुनाव के बीच भाजपा में गुटबाजी खुलकर सामने आ गई है. विधायक रणवीर सिंह निक्का और पूर्व मंत्री राकेश पठानिया समर्थित प्रत्याशी आमने-सामने हैं, जिससे राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं.

Written By  Raj Rani|Last Updated: May 20, 2026, 12:31 PM IST

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नूरपुर भाजपा में बढ़ी गुटबाजी की चर्चा, जिला परिषद चुनाव में आमने-सामने आए दो धड़े

Nurpur News: पंचायती राज चुनावों को लेकर विधानसभा नूरपुर में राजनीतिक माहौल गर्माता जा रहा है. जिला परिषद चुनाव के बीच अब भारतीय जनता पार्टी के भीतर गुटबाजी खुलकर सामने आती दिखाई दे रही है. क्षेत्र में दो अलग-अलग खेमों के सक्रिय होने से सियासी चर्चाएं तेज हो गई हैं.

एक ओर मौजूदा विधायक Ranveer Singh Nikka समर्थित प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, वहीं दूसरी ओर पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक Rakesh Pathania समर्थित उम्मीदवार भी जोर-शोर से प्रचार में जुटे हुए हैं.

पोस्टरों से साफ दिखी अंदरूनी खींचतान
क्षेत्र में लगाए जा रहे पोस्टरों और प्रचार सामग्री ने भाजपा के भीतर चल रही खींचतान को और स्पष्ट कर दिया है. विधायक समर्थित उम्मीदवारों के पोस्टरों पर प्रधानमंत्री, भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं, सांसद और पार्टी के चुनाव चिन्ह को प्रमुखता दी गई है.

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वहीं राकेश पठानिया समर्थित प्रत्याशियों के पोस्टरों पर केवल उनकी तस्वीर नजर आ रही है. दोनों पक्ष खुद को भाजपा का असली कार्यकर्ता बताते हुए जनता से समर्थन मांग रहे हैं.

जनता में असमंजस की स्थिति
राजनीतिक गलियारों में इस स्थिति को भाजपा के भीतर बढ़ती गुटबाजी और बगावती सुरों के रूप में देखा जा रहा है. स्थानीय लोगों के बीच भी यह चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर पार्टी का अधिकृत और वास्तविक समर्थन किस प्रत्याशी के साथ है.

गुलवन्त सिंह पप्पी का बड़ा बयान
ममूह-गरचाल वार्ड नंबर-3 से जिला परिषद प्रत्याशी Gulwant Singh Pappi ने जनसंपर्क अभियान के दौरान कहा कि उन्हें लोगों का भारी समर्थन मिल रहा है.

उन्होंने दावा किया कि जनता आज भी राकेश पठानिया के कार्यकाल को याद कर रही है और कई विकास कार्य अधूरे पड़े हैं.

टिकट वितरण पर उठाए सवाल
गुलवन्त सिंह पप्पी ने कहा कि वे भाजपा के सच्चे सिपाही हैं और हमेशा पार्टी के साथ रहेंगे, लेकिन टिकट वितरण में पुराने कार्यकर्ताओं की अनदेखी की गई.

उन्होंने आरोप लगाया कि उनके मुकाबले में जिस प्रत्याशी को टिकट दिया गया, वह पहले कांग्रेस से जुड़ा हुआ था और हाल ही में भाजपा में शामिल हुआ है.

“ताला-चाबी” चिन्ह पर मांगा समर्थन
उन्होंने कहा कि अपने पोस्टरों पर राकेश पठानिया की तस्वीर लगाने का कारण उनका नूरपुर से पुराना जुड़ाव और जनता के बीच उनकी लोकप्रियता है.

पप्पी ने अपने चुनाव चिन्ह “ताला-चाबी” के पक्ष में वोट मांगते हुए दावा किया कि यदि जनता उन्हें मौका देती है तो वे क्षेत्र के रुके हुए विकास कार्यों को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे.

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