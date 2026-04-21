नूरपुर में बड़ा ड्रग्स भंडाफोड़! बाइक के मीटर से मिला चिट्टा—3 तस्कर गिरफ्तार

Drug Smuggling: नूरपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 70 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) बरामद कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया. बाइक के मीटर पैनल में छिपाकर ले जाया जा रहा था नशा, NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज.
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Nurpur News/भूषण शर्मा: पुलिस जिला नूरपुर की सीआईए-1 टीम ने नशे के खिलाफ अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल करते हुए 70 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) बरामद कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है.
एसपी नूरपुर कुलभूषण वर्मा ने बताया कि टीम नियमित गश्त पर थी, इसी दौरान भदरोया टोल बैरियर के पास गुप्त सूचना मिली कि डमटाल स्थित दुर्गा माता मंदिर के पास तीन युवक मोटरसाइकिल पर नशीले पदार्थ के साथ मौजूद हैं.
मौके पर दबिश, बाइक से मिला नशा
सूचना के आधार पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मौके पर दबिश दी. वहां एक काले रंग की स्प्लेंडर मोटरसाइकिल (PB-07-BX-5055) पर सवार तीन संदिग्ध युवक मिले. तलाशी लेने पर बाइक के मीटर पैनल से 70 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ.
पंजाब के रहने वाले हैं आरोपी
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मनब कुमार, हरजोत सिंह और शमशून के रूप में हुई है, जो सभी जिला होशियारपुर (पंजाब) के निवासी हैं.
NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज
पुलिस ने मौके पर ही मादक पदार्थ को जब्त कर नमूने सील किए और थाना डमटाल में NDPS एक्ट की विभिन्न धाराओं (21, 25, 29, 61 और 85) के तहत मामला दर्ज किया. तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है.
पुलिस का कहना है कि नशे के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी.