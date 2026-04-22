नूरपुर में अवैध खनन पर सियासी घमासान: राकेश पठानिया ने विभाग को दी घेराव की चेतावनी

Nurpur News: हिमाचल प्रदेश के नूरपुर क्षेत्र में बढ़ते अवैध खनन को लेकर सियासत तेज हो गई है. पूर्व वन मंत्री Rakesh Pathania ने माइनिंग विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कड़ी नाराजगी जताई है.

मीडिया से बातचीत में उन्होंने विभाग को “कुंभकर्णी नींद” में बताते हुए कहा कि अवैध खनन के चलते क्षेत्र को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है.

पानी की सप्लाई पर पड़ रहा असर

पठानिया ने बताया कि खनन गतिविधियों के कारण कई जगहों पर जल आपूर्ति योजनाएं प्रभावित हो रही हैं. पाइपलाइन जमीन से बाहर आ रही हैं, जिससे आने वाले समय में लोगों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है.

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कई क्षेत्रों में चल रहा अवैध खनन

उन्होंने आरोप लगाया कि रिहाली, नूरपुर और सुलियाली समेत कई खड्डों में बड़े स्तर पर अवैध खनन हो रहा है, लेकिन संबंधित विभाग ठोस कार्रवाई नहीं कर रहा.

पुलिस कार्रवाई बनाम विभाग की ढिलाई

पठानिया के अनुसार, पुलिस विभाग ट्रैक्टर, टीपर और मशीनों पर कार्रवाई कर रहा है, लेकिन माइनिंग विभाग की ओर से अपेक्षित सख्ती नजर नहीं आ रही. उन्होंने कहा कि छोटे वाहन चालकों पर कार्रवाई हो रही है, जबकि बड़े वाहन—टीपर, ट्राले, जेसीबी और पोकलेन—बच निकल रहे हैं.

घेराव की चेतावनी

पूर्व मंत्री ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही अवैध खनन पर रोक नहीं लगाई गई, तो माइनिंग विभाग का घेराव किया जाएगा. उन्होंने कहा कि इसके लिए संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होंगे.

साथ ही उन्होंने प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री से अपील की कि इस मुद्दे पर तुरंत सख्त कदम उठाए जाएं और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए.