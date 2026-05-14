नगर परिषद चुनावों को लेकर पुलिस हाई अलर्ट पर, हर बूथ पर रहेगा कड़ा सुरक्षा पहरा

Nurpur News: नगर परिषद चुनावों को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न करवाने के लिए नूरपुर पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में नजर आ रहा है. चुनावों के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने और मतदाताओं को सुरक्षित माहौल देने के लिए पुलिस विभाग ने व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए हैं.

इसी संबंध में नूरपुर के पुलिस अधीक्षक कुलभूषण वर्मा ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान सभी पोलिंग बूथों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है. संवेदनशील और सामान्य दोनों तरह के मतदान केंद्रों पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके.

लगातार गश्त और निगरानी

एसपी कुलभूषण वर्मा ने बताया कि चुनावों को देखते हुए नूरपुर शहर और आसपास के क्षेत्रों में पुलिस लगातार गश्त कर रही है. रात के समय भी पुलिस टीमें सक्रिय हैं और हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखी जा रही है.

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उन्होंने कहा कि पुलिस का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मतदाता बिना किसी डर या दबाव के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें.

शराब और प्रलोभन बांटने वालों पर रहेगी नजर

पुलिस प्रशासन चुनावों के दौरान अवैध गतिविधियों पर भी सख्त नजर बनाए हुए है. एसपी ने कहा कि शराब, नशीले पदार्थ या अन्य किसी प्रकार के प्रलोभन सामग्री के वितरण को रोकने के लिए विशेष निगरानी की जा रही है.

उन्होंने चेतावनी दी कि चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

जनता से सहयोग की अपील

एसपी कुलभूषण वर्मा ने आम लोगों से अपील की कि वे किसी भी लालच या दबाव में आए बिना निष्पक्ष रूप से मतदान करें. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हर वोट की अहमियत होती है और लोगों को जागरूक होकर अपने अधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए.

इसके साथ ही उन्होंने जनता से यह भी आग्रह किया कि यदि चुनावों के दौरान कोई संदिग्ध गतिविधि दिखाई दे तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें, ताकि समय रहते कार्रवाई कर चुनावों को शांतिपूर्ण ढंग से पूरा कराया जा सके.