नूरपुर नगर परिषद चुनाव से पहले कांग्रेस का बड़ा दांव! व्यापार मंडल अध्यक्ष समेत कई नेता हुए शामिल

Nurpur News: नूरपुर में नगर परिषद चुनावों को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी की एक महत्वपूर्ण बैठक पूर्व विधायक अजय महाजन की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें संगठन को मजबूत करने और चुनावी रणनीति को अंतिम रूप देने पर चर्चा हुई.

बैठक के दौरान कांग्रेस को उस समय मजबूती मिली जब वार्ड नंबर 9 से जुड़े अश्वनी डफ्फा ने पार्टी का दामन थाम लिया. इसके साथ ही नूरपुर व्यापार मंडल के अध्यक्ष अश्वनी सूरी भी कांग्रेस में शामिल हो गए. दोनों नेताओं का पार्टी में शामिल होने पर पूर्व विधायक अजय महाजन और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया.

बैठक में नगर परिषद चुनाव को लेकर पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की सूची भी सार्वजनिक कर दी, जिससे चुनावी सरगर्मियां और तेज हो गई हैं. कांग्रेस ने अलग-अलग वार्डों से अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारकर चुनाव प्रचार को गति दे दी है.

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कांग्रेस के घोषित उम्मीदवार इस प्रकार हैं—

वार्ड नंबर 1 – सीमा देवी

वार्ड नंबर 2 – राखी महाजन

वार्ड नंबर 3 – एकता मेहरा

वार्ड नंबर 4 – नीति महाजन

वार्ड नंबर 5 – स्नेहा शर्मा

वार्ड नंबर 6 – सोनिया सोगा

वार्ड नंबर 7 – अनामिका देवी

वार्ड नंबर 8 – अजय चौधरी

वार्ड नंबर 9 – अश्वनी कुमार

पूर्व विधायक अजय महाजन ने कहा कि कांग्रेस पार्टी संगठित तरीके से चुनाव मैदान में उतर रही है और जनता का समर्थन पार्टी के साथ है. उन्होंने दावा किया कि नगर परिषद चुनाव में कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करेगी.

वहीं, पार्टी में शामिल हुए नए नेताओं ने कांग्रेस की नीतियों और नेतृत्व पर भरोसा जताते हुए पार्टी को मजबूत करने का संकल्प लिया.

नगर परिषद चुनाव की घोषणा के बाद नूरपुर का राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है और अब मुकाबला दिलचस्प होने के संकेत मिल रहे हैं.