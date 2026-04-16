नूरपुर नगरपरिषद चुनाव: बढ़ी सियासी हलचल, चौकोर मुकाबले से रोचक बनेगा चुनाव

Nurpur News: नूरपुर में आगामी नगरपरिषद चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं. जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे-वैसे शहर के विभिन्न वार्डों में संभावित उम्मीदवारों को लेकर चर्चाएं और रणनीतिक बैठकों का दौर भी बढ़ता जा रहा है.

राजनीतिक गलियारों में इस बार चुनाव को लेकर खास उत्साह है, क्योंकि मुकाबला चौकोर होने की संभावना जताई जा रही है. विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ-साथ निर्दलीय उम्मीदवार भी अपनी दावेदारी मजबूत करने में जुटे हुए हैं, जिससे चुनावी समीकरण दिलचस्प होते जा रहे हैं.

नए चेहरों की एंट्री से बढ़ी दिलचस्पी

इस बार कई वार्डों में नए चेहरे मैदान में उतरने की तैयारी में हैं, जो चुनाव को और ज्यादा प्रतिस्पर्धी बना सकते हैं. शहर के अलग-अलग हिस्सों में गुप्त बैठकों के जरिए उम्मीदवार अपने समर्थकों के साथ रणनीति बनाने में लगे हुए हैं.

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विकास और स्थानीय मुद्दे बने मुख्य एजेंडा

संभावित उम्मीदवार जनता के बीच जाकर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं. सफाई व्यवस्था, पेयजल समस्या, सड़कें और स्ट्रीट लाइट जैसे बुनियादी मुद्दों को चुनावी एजेंडा बनाया जा रहा है. साथ ही पारदर्शिता और ईमानदारी से काम करने के वादे भी किए जा रहे हैं.

राकेश महाजन परिवार को मौका देने की उठी मांग

चुनावी माहौल के बीच समाजसेवी स्वर्गीय राकेश महाजन को भी लोग याद कर रहे हैं. आमजन में यह मांग उठ रही है कि इस बार उनके परिवार को चुनावी जिम्मेदारी सौंपी जाए.

बताया जा रहा है कि उनके निधन के बाद भी परिवार धार्मिक और सामाजिक आयोजनों—जैसे दशहरा, जन्माष्टमी और होली मेले—को निरंतर आगे बढ़ा रहा है.

नीति महाजन का नाम चर्चा में

इसी क्रम में उनकी पुत्रवधु नीति महाजन का नाम प्रमुखता से सामने आ रहा है. स्थानीय लोगों का मानना है कि उनकी सामाजिक छवि और सक्रियता शहर के विकास में सकारात्मक भूमिका निभा सकती है.